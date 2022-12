Los americanos están a favor de la reforma migratoria: Dina Siegel Vann

“Hay que destacar que este no es un problema únicamente de los inmigrantes latinos sino también de la sociedad americana en conjunto, hay que recordar que esto no empezó con Trump, pues bien saben que todo esto de la reforma migratoria lleva muchos años y no ha pasado realmente nada”, dijo.

Publicidad

Siegel resaltó que los ciudadanos americanos están a favor de la reforma migratoria, entre esos,el creador de Facebook, Mark Zuckerberg.

“La mayoría de los americanos, incluyendo Mark Zuckerberg, que ha organizado una iniciativa en contra de Trump y a favor de la reforma migratoria, reconocen que es muy importante para la economía que sigan llegando a Estados Unidos todo tipo de inmigrantes calificados y de otros niveles”, manifestó.

Publicidad

Si bien muchas de las ciudades estadounidenses, especialmente las que están más cerca de la frontera que une con México, hay una masa latina importante, los judíos también hacen parte de ese gran número de inmigrantes y Siegel como una de ellas, dio su punto de vista sobre un eventual desmonte de una reforma migratoria.

Publicidad

“Nosotros estamos fungiendo como un puente muy importante entre ambas comunidades y no olvidamos nuestro pasado como inmigrantes y dentro de mi instituto hemos establecido una coalición sistemática con las comunidades hispanas y la idea es asegurar que Estados Unidos siga siendo un estado plural, diverso inclusivo y con ello un país de bienestar para todos”, concluyó.