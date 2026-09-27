Los hechos que salpican a Delcy Rodríguez en España: reportan red de narcotráfico de diplomáticos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aparece mencionada en varias investigaciones judiciales y policiales que adelantan las autoridades españolas, de acuerdo con lo revelado por medios de ese país.

De acuerdo con medios como El Mundo, The Objective y ABC, las investigaciones tendrían como eje central la conexión de algunos funcionarios venezolanos con empresarios españoles y el entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Mensajes entre Delcy Rodríguez y Víctor Aldama

Según El Mundo, la Audiencia Nacional analiza cientos de mensajes intercambiados entre Rodríguez y el empresario Víctor de Aldama mediante la aplicación Threema. Las comunicaciones hacen referencia a operaciones de compraventa de petróleo venezolano y a negociaciones con empresas intermediarias.



El juzgado habría encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revisar ese material, entregado por Aldama dentro de su colaboración con la Justicia. Entre los mensajes figura uno de junio de 2021 en el que el empresario habla con Rodríguez sobre una propuesta de Pegaso Energy para adquirir fuel oil.

De acuerdo con el periódico español, las conversaciones incluyen referencias a cargamentos de cientos de miles de barriles, pagos a cuentas rusas y dificultades para cargar petróleo en puertos venezolanos. El Mundo también señala que los investigadores estudian si la influencia que Aldama tenía en Venezuela pudo estar relacionada con otras actuaciones investigadas en España.

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Delcy Rodríguez Foto: AFP

¿Delcy Rodríguez estaría relacionada con un caso de cocaína en España?

The Objective informó sobre la detención de dos diplomáticos venezolanos en España por un caso de tráfico de drogas. Uno de ellos, José Manuel Escorihuela, fue ministro consejero de la embajada venezolana en Madrid y posteriormente ocupó un cargo en el departamento dirigido por Coromoto Godoy.

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El medio señala que Godoy fue designada en marzo de 2026 por Delcy Rodríguez como representante permanente de Venezuela ante Naciones Unidas. Escorihuela fue detenido en Barajas con 50 kilos de cocaína, según la publicación, mientras que Kelvin Jesús Matos también fue detenido y la investigación continúa bajo secreto.

La pesquisa busca determinar el alcance de la presunta red y si existen más personas involucradas. No se señala en esa investigación una imputación contra Rodríguez.

¿Qué relación tendría Zapatero con empresarios venezolanos, según ABC?

Por otra parte, ABC reportó una investigación sobre Whathefav, empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero. Según informes de la UDEF citados por el medio, la sociedad recibió en 2020 una transferencia de 20.000 euros de Danilo Alfonso Díazgranados Manglano, empresario venezolano investigado dentro del caso Plus Ultra.

Documentos policiales también registran pagos de sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez a Whathefav. Un informe de la UDEF señala, por ejemplo, movimientos por 20.993,50 euros procedentes de Agropecuaria Lucena.

Las hijas de Zapatero fueron citadas como investigadas ante la Audiencia Nacional. Esta tercera pesquisa no atribuye por sí misma una conducta delictiva a Delcy Rodríguez, pero forma parte del conjunto de investigaciones españolas que examinan relaciones económicas y políticas alrededor de Venezuela y figuras vinculadas al Gobierno de Maduro.