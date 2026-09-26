Recapturan a un colombiano y un neerlandés poco después de huir de penal de Río de Janeiro

Un colombiano y un neerlandés, ambos buscados por la Interpol y condenados por delitos graves, fueron recapturados este sábado pocas horas después de escapar de una cárcel de Río de Janeiro, Brasil. Los dos hombres habrían reducido a un funcionario de la prisión para lograr salir del lugar, según informaron las autoridades.

Los reclusos fueron identificados como el neerlandés Gerel Lusiano Palm y el colombiano Juan Esteban Avendaño Pérez. Ambos escaparon de la cárcel Joaquim Ferreira de Souza, ubicada en el complejo penitenciario de Gericinó, en el sector de Bangu, en el occidente de Río de Janeiro.

De acuerdo con la Secretaría de Policía Penal del Estado de Río de Janeiro (Seppen), los dos hombres fueron encontrados y detenidos nuevamente dentro del complejo penitenciario.

Su captura movilizó a agentes policiales, mientras que las autoridades anunciaron la apertura de una investigación interna para esclarecer lo sucedido.



Los presos sorprendieron a un agente penitenciario que estaba de servicio en una garita de la parte trasera de la cárcel, lo inmovilizaron y le robaron el arma.

Después utilizaron una cuerda fabricada con sábanas para descender desde la garita y saltar hacia el exterior de la unidad.

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El agente rendido no sufrió heridas, según la primera información difundida por las autoridades.

Cárcel Joaquim Ferreira de Souza. Foto: tomada de redes.

Palm, conocido como 'el Holandés', fue detenido por la Policía Federal brasileña en julio de 2021 en un apartamento de lujo del barrio de Barra da Tijuca. Su nombre figuraba en la lista de difusión roja de la Interpol por tentativa de homicidio y tenencia ilegal de armas, delitos por los que fue condenado a 20 años de prisión en Países Bajos.

El neerlandés también era buscado por la agencia antidrogas estadounidense (DEA) por presunto tráfico internacional de drogas y estaba a la espera de que se resolviera su extradición.

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Además, la Policía Federal lo investigó en el marco de una supuesta trama para impedir su entrega a las autoridades neerlandesas.

Por su parte, Avendaño Pérez fue detenido en diciembre de 2022 en la favela de Muzema, en Río de Janeiro.

Había sido condenado en Colombia a 40 años de prisión por el asesinato de un policía en 2010 y era señalado por los investigadores como supuesto integrante de una organización de narcotraficantes colombianos con vínculos en Brasil. El colombiano también figuraba en la lista de difusión roja de la Interpol.