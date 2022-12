Maduro aceptó 4 de las 5 condiciones de la oposición para iniciar diálogos

A través de un comunicado informaron que luego de ser aceptada la mediación del Vaticano, al día de hoy el Gobierno venezolano se comprometió igualmente a liberar a los dirigentes políticos detenidos en las últimas semanas, la mayoría del partido Voluntad Popular; que los demás poderes respeten las decisiones de Parlamento y también aceptó el cambio de lugar para un eventual diálogo, ya no sería República Dominicana. (Lea también: Gobierno venezolano y oposición aceptan presencia del Vaticano para diálogo ).





Sólo faltaría el punto referente al referéndum revocatorio presidencial, allí a oposición asegura que una vez que el Consejo Nacional Electoral convoque y de fecha para la recolección de 20% “estarían dispuestos a iniciar un diálogo efectivo y constructivo”.





A continuación el Comunicado:





Informamos el estatus de las conversaciones que se han dado con los mediadores que cuentan con el aval de la OEA y Unasur, entre otros organismos internacionales, en cuanto a los cinco puntos establecidos en nuestra comunicación anterior, de fecha 7 de julio, de cara al posible diálogo.





1. En cuanto a la ampliación de los mediadores, informamos que hasta ahora fue aceptada nuestra solicitud para la incorporación del Vaticano.





2. En cuanto a nuestra solicitud para cambiar el lugar de reunión distinto a República Dominicana, fue aceptada. Agradecemos a este hermano país por su gentileza.





3. En cuanto a la liberación de los presos políticos que fueron detenidos después de la llegada de los ex presidentes Rodríguez Zapatero, Torrijos y Fernández, informamos que gran parte ha sido ya liberada con restricciones, situación que esperamos se subsane en una mesa de diálogo, esperamos que en los próximos días continúen las liberaciones y existe el compromiso del gobierno con los mediadores para terminar de liberarlos los primeros 15 días después de iniciado el diálogo. Advertimos que no aceptaremos más presos políticos.





4. En torno al respeto a la Asamblea Nacional por parte de los demás poderes públicos, tenemos el compromiso de los mediadores en que este tema debe abordarse como una de las prioridades hasta lograr la reinstitucionalización de Venezuela.





5. En torno al tema que consideramos más importante, que es la activación del referendo revocatorio como mecanismo electoral, pacífico y constitucional para resolver la grave crisis política que atravesamos, estamos a la espera del CNE para que convoque el proceso de recolección de las manifestaciones de voluntad de al menos 20% del REP establecido en el artículo 72 de la CRBV, y establezca sin más dilaciones las condiciones adecuadas para de esa forma avanzar a esta etapa del proceso de conformidad con los lapsos que fija el Reglamento de Referendos aprobado por esta institución.





Esperamos por el Consejo Nacional Electoral y declaramos que superada esta petición estaríamos dispuestos a iniciar un diálogo efectivo y constructivo en la fecha que convoquen los ex presidentes y el Vaticano, que permita dar solución a los problemas que tienen los venezolanos.