Maduro arremete nuevamente contra Santos: le dice "lacayo de Trump"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, "perdió la cabeza", luego de que este declarara que no reconocerá los resultados de la elección para escoger una Asamblea Nacional Constituyente, cuyos comicios están pautados para mañana.



"Juan Manuel Santos perdió el límite para hacer el ridículo. Yo ayer leí una noticia y después la confirmé varias veces porque lo primero que me provocó fue mucha risa, hilaridad. Yo dije '(Santos) perdió la cabeza'", señaló el presidente venezolano en una alocución televisada.



Santos dijo ayer que no reconocerá los resultados de las elecciones de este domingo porque tienen "un origen espurio", al tiempo que abogó por una "solución pacífica" a la crisis política y económica que padece la nación petrolera.



En su reacción Maduro también tachó a Santos de "esclavo arrodillado del imperio norteamericano", en alusión a los Estados Unidos, y aseveró que será recordado como "el peor presidente" en la historia de Colombia.



"¿Qué sabrán los gringos de Juan Manuel Santos? ¿Que está arrastrado a ellos?", cuestionó Maduro antes de asegurar que en ese país aumentó la producción de cocaína un 37 % "en los últimos años".



Maduro también advirtió a Santos, mostrando un grueso fajo de páginas, que divulgará los "secretos" del acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno colombiano, y que estos le dejarán entredicho.



"Santos, te metiste con Venezuela y ahora te vas a secar", añadió el gobernante socialista, algo que ya ha dicho en otras oportunidades.



Los comicios para elegir a más de 500 miembros de una Asamblea Nacional Constituyente que tendrá facultad para reescribir la Carta Magna vigente y reordenar el Estado fueron propuestos por Maduro el 1 de mayo pasado, justo cuando Venezuela cumplía un mes de protestas antigubernamentales.



Pero la coalición de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática rechazó la elección, en la que no participará, por considerarla "fraudulenta", y adelantó que se manifestará en las calles para intentar frenarla.



Los comicios se desarrollarán en medio de la oleada de protestas a favor y en contra del Gobierno de Maduro, que hoy cumplió 120 días, y que ha dejado al menos 109 fallecidos, luego de que algunas de las manifestaciones desembocaran en hechos violentos.

