Maduro celebra avance hacia el diálogo y oposición anuncia condiciones

La reunión para el inicio de un diálogo que se desarrolló este domingo en Caracas fue celebrada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, mientras la oposición señaló que para continuar en este proceso se debe gestionar "de inmediato" la liberación de los políticos presos, entre otras condiciones.

Según Maduro, los acompañantes internacionales para este proceso de diálogo, la comisión de expresidentes auspiciada por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano también hicieron un balance positivo sobre la instalación de las primeras mesas para lograr el encuentro entre las partes.

El presidente, que este lunes sostuvo reuniones con el enviado especial del Vaticano, el prelado italiano Claudio María Celli, con el ex jefe del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y con el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, aseguró que todos vieron "positivo" el arranque del proceso.

"Lo que he recogido del informe que me dio la comisión encabezada por el compañero Jorge Rodríguez (oficialista), de las impresiones que me transmitió monseñor Celli y las impresiones que me transmitió el expresidente Rodríguez Zapatero, es que la reunión fue respetuosa, fue de altura, fue franca", dijo a periodistas.Con respecto a lo hablado con el enviado estadounidense sobre las conversaciones entre el Gobierno y la oposición Maduro dijo: "No quiero hablar por Thomas Shannon, pero sus impresiones fueron muy positivas sobre el inicio e instalación del proceso de diálogo por la paz de Venezuela".Dijo que fue "la persona más contenta el día de ayer" cuando se instaló la reunión y apuntó que hoy está "muy feliz" porque en Venezuela "hay un proceso de diálogo".

Pidió "desarmar el odio" tras pedir a los opositores que no quieren diálogo que se sumen a este proceso y comentó que este domingo, cuando se instaló la reunión, conoció en persona al secretario ejecutivo de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, y confesó: "Me cayó bien".Y fue Torrealba quien hoy pidió al Gobierno de Maduro gestionar de manera inmediata la liberación de políticos presos como primera condición para garantizar la continuidad del diálogo.

"Creemos que, sin gestos concretos, inmediatos, en los próximos días, en las próximas horas, de liberación de presos políticos, ese proceso de diálogo no puede continuar", dijo el portavoz de la alianza que reiteró que la MUD acudió a estas conversaciones únicamente por la presencia del representante del Vaticano.

Torrealba explicó que estos "gestos inmediatos" podrían frenar la iniciativa opositora de marchar el jueves hacia el palacio presidencial de Miraflores, una manifestación que el chavismo ha visto como un plan subversivo y al que ha respondido convocando a otra movilización, el mismo día y en la misma zona.

La oposición también exigió en la mesa de diálogo la reactivación del proceso para un referendo revocatorio presidencial este año, un mecanismo que la MUD impulsó durante meses y que el Poder Electoral suspendió hace días en vísperas de que se concretara el último requisito para la convocatoria de la consulta.

La MUD, señaló Torrealba, también está dispuesta a cambiar la idea de un revocatorio por "un acuerdo político que permita el adelanto de elecciones presidenciales".

Por su parte, el partido opositor Voluntad Popular (VP), fundado y liderado por el encarcelado Leopoldo López, también dijo hoy que espera que los mediadores del diálogo político logren "gestos de buena voluntad" por parte del Gobierno como la liberación de los "presos políticos".

Para VP, que no participó en ese primer encuentro formal entre Gobierno y oposición, la liberación de los opositores sería una "muestra" del interés auténtico de dialogar por parte del Gobierno y haría que el partido se sumara a la mesa de conversaciones.

El diputado Freddy Guevara, coordinador nacional de VP, dijo que el Parlamento continuará con el proceso para determinar la supuesta responsabilidad política de Maduro en "abandono del cargo" y ratificó la convocatoria para que este jueves se realice una marcha hacia Miraflores.

El cardenal venezolano Jorge Urosa Savino también se pronunció sobre el encuentro de este domingo y señaló que el éxito del diálogo dependerá de cómo los opositores "planteen las exigencias del pueblo" de Venezuela, pues, a su juicio, el Ejecutivo debe entender "que tiene que cambiar".

"Nosotros tenemos que exigirle al presidente que respete la Constitución, que respete a la oposición, que abra las puertas a la consulta popular (...). Hay que exigirle al presidente que tenga una actitud distinta, que cese con ese lenguaje violento y que promueva el verdadero encuentro", dijo.