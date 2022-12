Maduro descarta que 11 de noviembre haya respuesta a planteamientos de oposición

El presidente venezolano Nicolás Maduro salió al paso a las declaraciones de voceros opositores que han asegurado que para el 11 de noviembre debe haber resultados y gestos concretos producto de las conversaciones. "Nadie puede decir que en 10 días, si el gobierno no responde lo que ellos quieren y lo aceptamos, ellos se van a la guerra, eso no puede aceptarlo nadie así no fue conversado en la mesa".





Dijo el jefe de Estado venezolano que el 11 de noviembre hay una reunión para ver los resultados de las 4 comisiones de trabajo.





"No puede haber ultimátum, nadie puede poner ultimátum, (...) todo tiene su tiempo y trabajamos", manifestó Maduro.





Maduro insistió que se han dicho muchas mentiras, (del lado de la oposición) y se están creando falsas expectativas, y hay que tener responsabilidad, "le mienten hasta a su madre, y no deben mentir".





El presidente venezolano dijo que ni el acuerdo, ni la metodología, ni lo que se está trabajando en las mesas de diálogos es parecido a lo que afirman desde sectores opositores.





Agregó que la agenda prioritaria del país es de la recuperación económica y productiva, de la distribución de productos y resolver el problema de ataque a la moneda y boicot internacional financiero.





Maduro además espera que nadie busque excusas para levantarse de la mesa de diálogo, "cuál es la alternativa del diálogo, ¿se van para el golpe, se van para la guerra?, tenga paciencia, nadie debe levantarse de la mesa, ni ultimátum ni levantarse".