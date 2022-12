Maduro pidió a su embajador en Brasil regresar a Caracas

"Hemos estado evaluando hoy, yo le pedí al embajador nuestro en Brasil, Alberto Castellar, que se viniera hasta Caracas", informó el jefe de Estado en una cadena de radio y televisión.

Castellar, que ya se encontraría en Caracas, se reunió con Maduro; la canciller, Delcy Rodríguez; el vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, y "varios dirigentes del comando político" del país caribeño para analizar lo sucedido con Rousseff.

"Estuvimos evaluando, bueno, esta dolorosa página de la historia de Brasil (...) trataron de borrar la historia con una jugada totalmente injusta con una mujer que es la primera presidenta que ha tenido el Brasil", dijo el mandatario venezolano.

En ese sentido, Maduro calificó su destitución como una "canallada contra ella, contra su honor, contra la democracia, contra el pueblo brasileño".

Dilma Rousseff fue destituida de su cargo como presidenta la mañana de ayer tras una votación del Senado brasileño, en el que 55 senadores votaron a favor del "impeachment" (juicio político en el Senado) y 22 en contra. (Lea también: Dilma Rousseff será apartada de la presidencia de Brasil ).

Maduro consideró esta decisión como un "golpe de Estado" y llamó a sus homólogos de la región a la "reflexión".

"Miren, no crean los colegas presidentes o primeros ministros que por ser de partidos de la centroderecha, de la derecha, están exentos de que el virus del golpismo tome otra vez América Latina y con el virus del golpismo vengan las grandes convulsiones sociales otra vez (...) No, no podemos retrogradar en la historia", añadió.

El 12 de mayo el mandatario aseguró que ahora "los hilos del poder" desde "el norte", en referencia a Estados Unidos, vendrían por Venezuela, después del "golpe de Estado" en Brasil.