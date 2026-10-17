Manifestaciones en Francia encienden la alerta: prometen hacer "temblar" al Gobierno

Francia vivió este sábado 17 de octubre una jornada de manifestaciones convocadas por organizaciones sindicales, estudiantes y el movimiento de los Chalecos Amarillos. Las protestas se extendieron por varias ciudades, en medio de reclamos por el costo de vida, la inflación, las condiciones laborales y el rechazo a las políticas del Gobierno de Emmanuel Macron.

La movilización estuvo marcada por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas antidisturbios, daños en edificios públicos y vehículos incendiados. En París, la Policía informó de más de 130 arrestos, mientras que los organizadores habían anunciado la realización de más de 600 concentraciones en el país.

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Un manifestante con una máscara de Guy Fawkes, popularizada por el grupo en línea Anonymous, junto a unas llamas en París AFP

¿Qué pasó durante las protestas en Francia?

En Lyon, jóvenes con el rostro cubierto incendiaron una oficina de turismo, mientras que la Policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes.

En Marsella, un grupo ingresó por la fuerza al ayuntamiento, derribó un busto y causó daños en el mobiliario antes de ser desalojado. El alcalde solicitó refuerzos policiales. En Lille también se reportó el ingreso de manifestantes a la alcaldía y daños en las instalaciones.

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En París, decenas de miles de personas recorrieron sectores del este y el norte de la ciudad. Algunos manifestantes lanzaron fuegos artificiales y se enfrentaron con la Policía. También fueron rotas ventanas de las sedes de los medios CNews y Europe 1, y periodistas de la AFP reportaron varios vehículos incendiados.

Las autoridades prohibieron las concentraciones en zonas cercanas a edificios gubernamentales, los Campos Elíseos y estaciones de tren de la capital.

Una oficina de turismo en la ciudad de Lyon fue incendiada AFP

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¿Por qué protestan los franceses?

El aumento del costo de vida figura entre las principales razones de las movilizaciones. Los participantes cuestionan el incremento de los precios y señalan que los salarios no avanzan al mismo ritmo. También expresan inconformidad por la desigualdad económica y las condiciones de los servicios públicos.

A estas demandas se suman las críticas a la actuación policial durante las protestas estudiantiles de las últimas cuatro semanas y los reclamos relacionados con la educación y las condiciones laborales.

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El movimiento de los Chalecos Amarillos, que protagonizó manifestaciones hace ocho años contra los aumentos previstos de los impuestos a los combustibles, convocó esta nueva jornada junto con sectores juveniles.

Humo elevándose sobre una manifestación en Burdeos AFP

¿Cómo reaccionó la oposición al Gobierno de Macron?

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La candidata presidencial de extrema derecha Marine Le Pen condenó los saqueos y los ataques contra la Policía. Afirmó que las manifestaciones habían sido desvirtuadas por grupos de extrema izquierda.

Por su parte, el dirigente de izquierda Jean-Luc Mélenchon sostuvo que la mayoría de las movilizaciones transcurrían de manera pacífica y cuestionó la atención que los medios daban a los episodios violentos.

Macron había pedido el viernes respeto por las personas y la propiedad. Las protestas se producen mientras Francia se prepara para las elecciones presidenciales de 2027 y enfrenta dificultades para controlar su deuda pública, que, según las previsiones citadas en la información, superaría el 120 % del producto interno bruto el próximo año.