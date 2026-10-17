Asesinan a exfiscal anticorrupción en un campo de fútbol: esto se sabe

El abogado y exfiscal anticorrupción guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado a tiros este sábado por varios sicarios en un complejo deportivo de la capital de Guatemala, mientras jugaba al fútbol, informaron fuentes oficiales.

Solórzano Foppa, quien fue director de Análisis Criminal (2013-2016) del Ministerio Público y titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (2016-2018), cobró notoriedad por liderar la inteligencia criminal en investigaciones de alto impacto —incluidos peritajes clave en el caso 'La Línea' que forzó la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina en 2015— y por asumir la defensa del periodista encarcelado José Rubén Zamora Marroquín.

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El ataque armado ocurrió este sábado por la mañana en las instalaciones del Campo Marte, un concurrido complejo deportivo ubicado en el este de la capital guatemalteca, cuando hombres armados irrumpieron en la cancha donde la víctima practicaba deporte y le dispararon a quemarropa.

El portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), César Mateo, confirmó a EFE el deceso del exfiscal e informó sobre la detención preliminar de dos sospechosos.



Asesinan a exfiscal anticorrupción en campo de fútbol EFE

En el incidente también falleció una segunda persona no identificada de forma inmediata por las autoridades, mientras agentes policiales y peritos fiscales acordonaron la escena para iniciar las investigaciones.

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Durante su paso por la institución tributaria, Solórzano Foppa impulsó intervenciones judiciales e inspecciones que obligaron a importantes empresas e industrias a pagar millonarios impuestos eludidos, lo que permitió alcanzar recaudaciones históricas en el combate a la evasión y defraudación fiscal.

En 2023 fue capturado y procesado por los delitos de obstaculización a la acción penal y patrocinio infiel, en un caso directamente vinculado con la defensa legal de Zamora Marroquín, fundador del extinto diario 'elPeriódico'.

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Diversas organizaciones internacionales denunciaron en su momento una constante criminalización contra los abogados defensores del periodista.

Tras permanecer privado de libertad, Solórzano Foppa aceptó los cargos en un procedimiento abreviado y fue condenado a dos años de prisión conmutables para obtener su libertad.