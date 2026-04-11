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Blu Radio  / Mundo  / “Me tocó un poco paciencia y fe en Dios”: el camino del ingeniero colombiano detrás de Artemis II

“Me tocó un poco paciencia y fe en Dios”: el camino del ingeniero colombiano detrás de Artemis II

Un ingeniero con raíces colombianas cuenta el difícil camino que recorrió hasta participar en Artemis II y aportar al regreso a la Luna.

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