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Blu Radio  / Mundo  / Menor de 15 años le habría quitado la vida a su madre: señaló ser víctima de maltrato

Menor de 15 años le habría quitado la vida a su madre: señaló ser víctima de maltrato

El hijo, que no es imputable criminalmente por su edad, fue identificado y derivado a un centro de menores en la zona.

Imagen ilustrativa
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

La Policía portuguesa informó este viernes de la detención de un menor de 15 años como sospechoso de haber matado a su madre en el área metropolitana de Lisboa tras un posible caso de malos tratos contra el adolescente.

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El joven, de nacionalidad extranjera, habría matado a su progenitora, de 33 años y también extranjera, el jueves en la residencia familiar situada en la zona de Algés, en el municipio de Oeiras, precisó la Policía Judicial (PJ) en un comunicado.

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En el momento del homicidio, se encontraba en la casa una niña de 4 años, hija de la víctima y hermana del detenido.

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Blu Radio/ Crimen, referencia
AFP

"El contexto que llevó a la ocurrencia del delito estaría relacionado con posibles malos tratos físicos y psicológicos por parte de la víctima hacia los dos hijos", añadió el cuerpo policial.

El hijo, que no es imputable criminalmente por su edad, fue identificado y derivado a un centro de menores en la zona.

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El adolescente tendrá que presentarse hoy ante las autoridades judiciales del Tribunal de Familia y Menores de Cascais, en el área metropolitana de Lisboa, para que se le apliquen las medidas necesarias.

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