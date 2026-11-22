Un motociclista sufrió un fuerte accidente de tránsito en Foz do Iguaçu, al oeste de Paraná, Brasil, luego de colisionar con un automóvil y salir despedido a más de 30 metros. Pese a la magnitud del impacto, el hombre logró caminar hasta la ambulancia que llegó al lugar para atenderlo.

Según reportó el medio lacal g1, las primeras versiones apuntan a que el conductor del automóvil habría omitido ceder el paso, aunque las circunstancias del choque aún no han sido confirmadas oficialmente.

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La víctima fue atendida por integrantes del Servicio Integrado de Atención de Traumatismos de Emergencia (Siate), quienes la trasladaron a la Unidad de Urgencias Walter Cavalcante Barbosa (UPA). El hombre ingresó al centro asistencial aproximadamente a las 6:00 p. m.

¿Qué lesiones sufrió el motociclista tras salir despedido más de 30 metros?

Durante la primera valoración médica tras el impacto, los profesionales identificaron abrasiones en los tobillos, las rodillas y los brazos del paciente. Sin embargo, tras realizarle exámenes y estudios de imagen, confirmaron que había sufrido dos fracturas en el pie izquierdo.

Aunque el motociclista logró desplazarse por sus propios medios hasta la ambulancia, las lesiones detectadas posteriormente requirieron atención hospitalaria y seguimiento médico.

Motociclista é arremessado a mais de 30 metros e sai andando até a ambulância no Paraná https://t.co/dORrZuIFQr #g1 pic.twitter.com/GpdzmCkRUL — g1 (@g1) November 22, 2026

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El paciente recibió medicamentos y le inmovilizaron el pie con una escayola. Además, permaneció bajo observación durante la noche, mientras los especialistas evaluaban su condición después del accidente.

El hombre fue trasladado al Hospital Municipal Padre Germano Lauck, donde quedó ingresado para continuar bajo observación médica.

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De acuerdo g1, no se reportaron datos sobre la identidad ni la edad del motociclista. Tampoco se conocieron detalles adicionales sobre su evolución médica después de su traslado al centro hospitalario.

Las circunstancias de la colisión entre el automóvil y la motocicleta en el cruce de la avenida Mário Filho y la calle Maguari tampoco habían sido esclarecidas oficialmente en los reportes disponibles.