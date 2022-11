Mujer venezolana donó sus pantalones y su gesto se convirtió tendencia en redes

La oposición venezolana lleva 5 semanas en constantes protestas contra el régimen de Nicolás Maduro, manifestando el rechazo que tienen contra la “violencia terrorista” que azota al país venezolano.



Las mujeres hoy decidieron marchar vestidas de blanco, con flores y carteles que pedían “no más represión”, las opositoras encabezadas por varias diputadas intentaron llegar al ministerio de Interior y Justicia en el centro de Caracas.



Varias mujeres mostraron los senos en señal de protesta. "No tenemos escopetas, nuestras armas son las tetas", gritaban a militares.



Una mujer entretanto, se quitó sus pantalones y decidió donarlos “a quienes no tienen”, lanzándolos a los guardas venezolanos, dando así un mensaje simbólico de la represión que se vive en su país, donde muchos piden que los dirigentes ‘tengan pantalones’.



