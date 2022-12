Mujeres deciden número de hijos según los ingresos de su pareja, según estudio

Según los resultados de HILDA 2016: Workshop on Human-In-the-Loop Data Analytics, quien analiza constantemente las dinámicas de la casa, los ingresos y la relación familiar en Australia, las mujeres deciden si tener o no hijos e incluso del número de los mismos según el ingreso económico de su pareja.

Sin embargo, cuando se trata de los hombres, la correlación no existe y no influye en la decisión masculina.

“Los modelos económicos no mienten. Encontramos que no hay una asociación entre las probabilidades de empezar una familia y cómo se sienten los hombres sobre su pareja, satisfacción y su situación financiera, pero sí una fuerte asociación en las mujeres”, comentó Roger Wilkins, autor del estudio, al diario The Guardian.

Según las conclusiones del estudio, por cada 1.000 dólares de ingresos adicionales del hombre, la mujer aumenta la posibilidad de embarazarse un 1,5 %.

HILDA 2016 también destacó el tiempo que se demora una pareja para tener un bebé. Por ejemplo, el promedio es esperar 4,9 años para tenerlo.

Pese a ello, las parejas que llevan más de 6 años juntas tienen 8,8 % de probabilidades de tener hijos y, al contraer matrimonio la cifra aumenta hasta el 13,4 %.