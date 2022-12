Multimillonario supo que era infértil tras criar a tres hijos que no eran suyos

Una particular historia vive el multimillonario inglés Richard Mason, quien crió y mantuvo a tres hijos que creía suyos por 20 años para después saber que era infértil por padecer una fibrosis quística.

Por si fuera poco la infidelidad de la esposa, ahora Mason enfrenta el rechazo de sus supuestos hijos: dos gemelos de 19 años y uno de 23.

"Era como si el mundo se cayera a mi alrededor", contó el magnate en declaraciones recogidas por el medio inglés Daily Mail.

Pese a que Mason y su exesposa se separaron en 2007, finalmente fue una prueba de ADN la que demostró que no era el padre biológico de los tres jóvenes. Sin embargo, el lamentó el hecho y aseguró que el cariño filial no cambia.

“Ellos son mis hijos. De repente sientes esta traición, esta amargura y una especie de ira que no puedes explicar. Todavía soy su padre”, dijo en una entrevista con el medio Good Morning Britain.

En el proceso de divorcio, no obstante, la ex de Mason se quedó con una compensación de casi 5 millones de dólares sin importar sus actos de deslealtad. En contraprestación, una vez conocida la noticia de que no era el padre de los que creía sus hijos, el multimillonario le interpuso una demanda con la que busca recuperar 318.000 dólares.

La acción legal contra la mujer no se la perdonan sus supuestos hijos y ahora solo uno, el menor, le sigue hablando.