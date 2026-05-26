Niño de cinco años fue encontrado caminando solo de madrugada: ¿dónde estaban sus padres?

Un niño de aproximadamente cinco años fue encontrado caminando solo y llorando durante la madrugada en Rivera, Uruguay. Un caso que hoy es investigado por las autoridades uruguayas y que ha generado preocupación entre habitantes de la zona. El menor apareció sobre las 4:40 de la mañana en calles del barrio La Pedrera, cerca de la ruta 5, sin la compañía de ningún adulto.

La situación fue advertida por una familia que regresaba de un viaje y que decidió detenerse al ver al pequeño caminando bajo la lluvia y completamente alterado. Según el relato entregado por el hombre que lo encontró, inicialmente pensaron que sus padres podían venir algunos metros atrás, pero al notar que el niño seguía solo decidieron regresar para auxiliarlo.

Niño encontrado solo en Rivera estaba llorando y desorientado

Según información compartida por Alianza Informativa Latinoamericana, el hombre relató que el menor no lograba explicar qué hacía en la calle ni dónde estaban sus familiares. Apenas lloraba mientras caminaba con dos teléfonos celulares en las manos y una pequeña mochila.



“Le preguntamos para dónde iba y dónde estaban sus padres, pero no respondía. Solo lloraba y estaba muy asustado”, contó el vecino, quien aseguró que el niño estaba completamente mojado al momento del hallazgo.

Ante el estado en el que se encontraba el menor, la familia decidió subirlo a su vehículo y trasladarlo hasta la estación de Policía más cercana para que las autoridades pudieran intervenir.

Niño llorando / Foto: Referencia AFP

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INAU asumió el cuidado del menor mientras avanza la investigación

Tras conocerse el caso, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay asumió temporalmente el cuidado del niño mientras se analiza el entorno familiar y las circunstancias en las que terminó solo en plena madrugada.

Las autoridades lograron ubicar posteriormente a la madre del menor, quien manifestó que se encontraba en la vivienda de una persona cercana cuando el niño salió a la calle sin que ella lo notara.

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El caso ya quedó en manos de la Fiscalía Departamental de segundo turno, que adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Audiencia judicial definirá situación familiar del niño

De acuerdo con medios uruguayos, los familiares del menor ya comparecieron ante las autoridades y para el próximo martes está prevista una audiencia judicial donde se evaluará la situación del niño y las medidas que podrían adoptarse.

El caso ha generado conmoción en Rivera, especialmente por la corta edad del menor y por las condiciones en las que fue encontrado. Mientras tanto, el niño permanece bajo protección institucional mientras avanzan las diligencias judiciales y sociales alrededor de este episodio.