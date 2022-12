No activar

No hay ni una sola posibilidad de hacer revocatoria este año: Diosdado Cabello El diputado Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del chavismo, aseguró que la oposición inició tarde el proceso para activar un referéndum revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro. Explicó que debieron comenzar luego del 10 de enero, y no en el mes de abril y que al final es la oposición la que no quiere que haya referéndum.