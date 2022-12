No nos vamos a dejar tumbar: Diosdado Cabello

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, considerado el número dos del oficialismo, dijo hoy que el chavismo no se va a dejar "tumbar" pues no permitirá que le den un golpe de Estado a Nicolás Maduro.

"Nosotros no nos vamos a dejar tumbar y eso esperamos que se les quede grabado y ¿qué significa no dejarse tumbar? que nosotros vamos a responder con las mismas armas que la oposición utiliza", dijo Cabello durante la rueda de prensa del PSUV.

El también diputado aseguró que los opositores venezolanos son peones de Estados Unidos y solo les importa quedar bien con Washington en su supuesto empeño por salir del Gobierno de Nicolás Maduro así como antes, asegura, lo hicieron contra el fallecido gobernante Hugo Chávez.

"Toda la plata que ha gastado Estados Unidos, darle plata a ellos para que tumben primero al comandante Hugo Chávez (1999-2013), no pudieron, y ahora a Nicolás Maduro y lo que les queda es declararse ineptos por ahora y para siempre, no van a poder tumbar a Nicolás Maduro, nosotros no nos vamos a dejar tumbar", dijo.

Cabello reiteró que la oposición, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) supuestamente esperaba tener un nuevo presidente para el próximo 3 de noviembre según un presunto plan en el que estaba prevista la sesión parlamentaria del domingo pasado en la que se iba a concretar, dijo, un golpe de Estado.

"Ayer la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) intentó un golpe de Estado, hecho que condenamos, ¿por qué decimos intentó dar un golpe de Estado? porque no hay quien quiere sino quien puede, pero lo intentó, es válido, como acción que rompe con la Constitución, que rompe con el ordenamiento jurídico venezolano, que rompe con la paz", señaló.

Comentó, además, que la interrupción violenta de la sesión parlamentaria de ayer por parte de un grupo de chavistas fue "espontánea" y que se trató de una respuesta "del pueblo" al intento de golpe de Estado por lo que no lo condena.

También indicó que el chavismo se sentará a hablar con la oposición en el marco de la activación de un diálogo político anunciado hoy con la presencia de mediadores internacionales, pese a lo mucho, dice, que le cuesta al oficialismo reunirse "con la derecha". "El diálogo ahí está abierto, nosotros no nos vamos a negar, es iniciativa del presidente Maduro, no es iniciativa de la derecha venezolana", apuntó.