"No tuvimos que buscar mucho": así descubrieron contenido de abuso infantil en TikTok España

Tiktok España está siendo investigado por la fiscalía española después de que la fundación Maldita.es encontrase contenidos de abuso sexual infantil entre sus publicaciones y hoy, miércoles, la Agencia Española de Protección de Datos solicitase a la red social información concreta sobre las actuaciones levadas a cabo para retirar esos contenidos.

En conversación en Mañanas Blu, Carlos Hernández Echeverría, director adjunto de la Fundacionmaldita.es, explicó a detalle lo dura que es esta denuncia y cómo podría afectar el futuro de las redes sociales no solo en Europa, sino en todo el mundo.

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"Digamos que después de hacer esas primeras búsquedas, que en otras plataformas no se pueden hacer pero en TikTok sí. Lo triste de esto es que fue bastante fácil. Muy pronto ya no tuvimos que buscar mucho más porque la propia aplicación nos recomendaba, nos decía sigue estas cuentas que pertenecían a pedófilos, conéctate a estas conexiones en directo que muchas veces eran niños", relató.

Uno de los aspectos más preocupantes de la investigación es el papel que desempeña el algoritmo de recomendación de TikTok. De acuerdo con Hernández Echeverría, la plataforma no solamente alojaba contenido denunciado por la organización, sino que también sugería perfiles y conexiones que conducían a espacios donde se identificaron posibles situaciones de explotación sexual infantil.

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La respuesta de TikTok no tardó en llegar a pesar de no haber respondido durante meses a las peticiones de Maldita.es: afirmó haber tomado medidas inmediatamente después de conocer la existencia de contenidos de abuso sexual infantil.

TikTok / Foto: AFP

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"Nosotros, para que se hagan una idea, en el mes de mayo le pasamos a TikTok un listado con 1.300 cuentas de pederastas en su plataforma, y todo lo que recibimos de ellos, de esta empresa, fue un recibido, gracias. Nunca ninguna información sobre si habían actuado contra esas cuentas, qué medidas iban a tomar. Y seias meses después, cuando nos pusimos a mirar, en lugar de esos 1300 encontramos 26.000", dijo.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, encargó a la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, la investigación de estos posibles delitos.

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Este miércoles comparecieron los denunciantes ante De la Fuente a fin de ratificar su denuncia y presentar ante la Fiscalía el material probatorio, que será objeto "de inmediato análisis y valoración".

"Nosotros esperamos simplemente que esto sirva para que TikTok entienda que hay que poner los medios para hacer esto. Yo, muchos de los vídeos que nosotros le hemos dicho a TikTok mira, esto es contenido ilegal. Yo estoy convencido de que eso nunca ha pasado por los ojos de un humano. Estoy convencido de que se ha tomado la decisión con un sistema automatizado, porque yo no me puedo creer que un ser humano vea esos vídeos que nosotros hemos reportado", puntualizó.

Hernández Echeverría explicó que la organización buscó asesoramiento de antiguos jueces y fiscales para preparar la acción legal. Según relató, durante ese proceso se planteó que la situación podría ir más allá de una deficiencia en los sistemas de moderación de la plataforma.