Nombre a nombre estudian posible libertad de 40 presos políticos: Carlos Melo

Carlos Melo, político opositor venezolano, habló en Mañanas BLU sobre su liberación junto a otros presos políticos.



Melo celebró la decisión de dejarlo en libertad pese a que aseguró que “eso debió pasar hace ocho semanas cuando un juez había tomado esa determinación”.



Reveló que según ha conocido, existe actualmente una lista de 40 nombres de presos políticos “que se está discutiendo uno a uno, no en un paquete, sino de uno a uno para decidir su posible libertad”.



Afirmó que con esta situación se podría decir que “el Gobierno dio su brazo a torcer y esto demuestra que la presión de la comunidad internacional y del pueblo venezolano está funcionando porque las conversaciones se están dando”.



El político aseveró que se está haciendo justicia con algunos presos políticos “aunque aún quedan muchos más porque no hay razones claras para nuestra detención, de hecho, los primeros delitos que me imputaron, se demostró que no era cierto. Podría decir que mi delito fue hablar mal del Gobierno”.



Se refirió a los diálogos que se están llevando a cabo entre el Gobierno y algunos miembros de la oposición resaltando la importancia de los mismos “y creo que, no estoy dando órdenes ni nada, Leopoldo López debería ver la forma de unirse a las conversaciones pues incluso podría beneficiarse o miembros de su partido”.



Tres opositores presos fueron liberados en la noche de este lunes en Venezuela, un día después del inicio de un diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.



El dirigente Carlos Ocariz informó a través de Twitter que Carlos Melo, Andrés Moreno y Marco Trejo quedaron en libertad, con tres mensajes distintos citando cada caso, todos acompañados por una fotografía del liberado y el mensaje "vamos avanzando. DIOS NO SE MUDA".



El político opositor venezolano Carlos Melo había sido detenido el 31 de agosto por supuesta posesión de explosivos.