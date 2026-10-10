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Nuevo temblor de 5,0 sacudió a Panamá en la noche de este sábado 10 de octubre

Según el reporte, el temblor ocurrió a las 8:50 p. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a los 30 kilómetros. El boletín ubica el evento en Flores, Panamá, y presenta un mapa con la localización del epicentro en el territorio centroamericano.

Nuevo sismo sacudió a Panamá.
Nuevo sismo sacudió a Panamá. Foto @sgcol
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 10 de oct, 2026

Un nuevo sismo de magnitud 5,0 fue reportado en Panamá durante la noche de este sábado 10 de octubre, de acuerdo con información publicada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento sísmico internacional quedó registrado en un boletín actualizado por la entidad, que informó sobre la magnitud y la profundidad del movimiento.

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Según el reporte, el temblor ocurrió a las 8:50 p. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a los 30 kilómetros. El boletín ubica el evento en Flores, Panamá, y presenta un mapa con la localización del epicentro en el territorio centroamericano.

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El reporte señala que el sismo tuvo una profundidad superficial, una característica que permite diferenciarlo de los movimientos cuyo origen se encuentra a mayor distancia de la superficie terrestre.

Réplicas tras el terremoto de de 7,7 en Panamá

Desde el terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá el viernes y que dejó al menos 27 heridos tras el colapso de algunos edificios en el centro del país, además de provocar pánico en la capital de rascacielos, en el itsmo se han sentido varias replicas tras el gran movieminto telurico.

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El terremoto del viernes se registró a las 12:56 locales (17H56 GMT) con epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en la zona del centro sur del país, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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Los mayores daños se registran en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé. El jefe del Centro de Operaciones de Emergencias, René García, informó a la AFP que "hasta el momento" no hay reportes "de víctimas fatales".

Según un comunicado del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) hay 27 heridos leve en todo el país por el sismo, que produjo daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras.

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¿Cómo reportar si sintió un temblor en Colombia?

El SGC invita a las personas que hayan percibido alguno de estos movimientos a informar su experiencia a través de la plataforma Sismo Sentido, disponible en https://sismosentido.sgc.gov.co.

Estos reportes ayudan a recopilar información sobre las zonas en las que se percibió un sismo y las características de la experiencia de quienes lo sintieron.

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Hasta los datos suministrados en los boletines citados, no se incluye información sobre afectaciones o daños relacionados con los tres eventos. La magnitud y la profundidad son datos que permiten caracterizar cada movimiento, pero no determinan por sí solos si causó daños o fue percibido por la población.

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