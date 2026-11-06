Nuevo terremoto de magnitud 6.1 sacudió este viernes las costas de Japón

Un sismo de magnitud 6,1 se registró en la madrugada de este viernes 6 de noviembre en aguas cercanas a Japón, de acuerdo con la información que aparece en el reporte sísmico compartido.

El movimiento telúrico tuvo como referencia un punto ubicado a 157 kilómetros al este de Chōshi, en la prefectura de Chiba, una zona situada en la costa oriental de Japón. El reporte señala que el evento ocurrió a las 5:39 de la mañana, hora indicada en la alerta.

Sismo 6.1 frente a Tokio Japón 🇯🇵 pic.twitter.com/KvJtSupp0D — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) November 6, 2026

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La ubicación del epicentro se encuentra en el océano Pacífico, al este de la isla de Honshu, donde también está ubicada Tokio, la capital japonesa. Por su localización, el evento sísmico tuvo lugar mar adentro, frente a la costa de la prefectura de Chiba.

El mapa del reporte ubica el evento en el Pacífico, a una distancia considerable de las zonas urbanas de la región. Entre las ciudades que aparecen como referencias geográficas cercanas se encuentran Tokio, Nagoya y Kioto.



Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona de contacto entre placas tectónicas que concentra una importante actividad sísmica y volcánica. Por esta razón, el territorio japonés cuenta con sistemas de monitoreo y alertas para advertir a la población ante movimientos telúricos.

Tampoco se incluyen datos sobre eventuales alertas de tsunami, por lo que no es posible confirmar, con base únicamente en este reporte, si las autoridades emitieron alguna advertencia para las poblaciones costeras.