Pánico en Corea del Sur: techo de un establecimiento se desplomó y dejó 38 heridos

Una jornada de compras terminó en una emergencia en Corea del Sur, luego de que parte del techo de un establecimiento comercial cediera de manera repentina mientras decenas de personas permanecían en su interior. La caída de los materiales tomó por sorpresa a los clientes, quienes trataron de escapar para evitar ser alcanzados por los escombros.

El accidente dejó decenas de personas lesionadas y movilizó a los organismos de emergencia, mientras las autoridades investigan qué habría provocado el colapso de la estructura.

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Así ocurrió el derrumbe que dejó 38 personas heridas

El hecho se registró a las 10:16 a. m. del 10 de octubre, en un edificio de cuatro pisos situado en Gwaneum-dong, dentro del distrito de Buk-gu, en la ciudad surcoreana de Daegu.



De acuerdo con medio locales, en el segundo piso del inmueble se desarrollaba una actividad comercial dedicada a la venta de utensilios de cocina. En ese momento, 66 personas se encontraban en el establecimiento, entre ellas numerosos adultos mayores.

La emergencia comenzó cuando varios materiales del techo empezaron a desprenderse. La situación generó momentos de angustia entre los asistentes, que buscaron una salida mientras partes de la estructura caían a su alrededor.

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Aunque todas las personas lograron abandonar el edificio, 38 resultaron heridas. Nueve de ellas tuvieron que ser trasladadas a centros médicos para recibir atención, según los reportes conocidos sobre el accidente.

La situación requirió el apoyo de los bomberos, quienes explicaron que algunas de las víctimas sufrieron rasguños y otras lesiones durante la caída de los materiales y los intentos por ponerse a salvo.

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Adultos mayores relataron los momentos de terror

Entre los testimonios conocidos está el de una mujer de 77 años, quien contó al periódico The Chosun Daily cómo consiguió escapar de la zona afectada.

Según su relato, el interior del establecimiento quedó prácticamente a oscuras cuando comenzó el derrumbe. Ante la caída de los materiales, tuvo que avanzar arrastrándose y usar las manos y los brazos para protegerse de los elementos que seguían desprendiéndose.

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Otro cliente, un hombre de 79 años, aseguró que la emergencia se desarrolló en cuestión de segundos. Al darse cuenta de que el techo comenzaba a hundirse, salió corriendo para evitar quedar atrapado.

El testigo afirmó que la estructura terminó de desplomarse con un fuerte estruendo en menos de 10 segundos, por lo que los presentes tuvieron que reaccionar rápidamente.

🚨 BREAKING: 38 INJURED IN SOUTH KOREA SUPERMARKET INCIDENT



A ceiling collapsed inside a supermarket in Daegu, South Korea, on October 10. Officials reported 38 people with minor injuries, while 66 people evacuated the building.



Authorities are investigating the cause of the… pic.twitter.com/udZRswv71n — Meme Orbit✨️ (@MemeOrbit45) October 10, 2026

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¿Qué pudo causar el colapso del techo?

Las autoridades surcoreanas abrieron una investigación para establecer por qué cedió la estructura y determinar si el accidente estuvo relacionado con problemas de conservación del inmueble o con posibles fallas estructurales.

Entre las hipótesis que se analizan están el desgaste de los materiales utilizados en el revestimiento del techo y las posibles filtraciones de agua. Estas últimas habrían podido aumentar el peso soportado por la estructura, aunque todavía no se ha confirmado que alguna de estas circunstancias haya provocado el derrumbe.

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Según The Korea Times, el inmueble fue construido en 1994. En su planta baja funcionaba anteriormente una tienda de alimentos que dejó de operar en septiembre de 2026.

Tras el accidente, los organismos de emergencia desplegaron 60 integrantes del personal y 14 unidades para revisar el lugar y verificar que no hubiera personas atrapadas entre los escombros.