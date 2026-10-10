Impactante VIDEO capta el momento en que hombre se desploma tras recibir una descarga eléctrica

Un video de una cámara de seguridad se volvió viral en las redes sociales al mostrar el momento en que un hombre habría recibido una descarga eléctrica mientras se encontraba en una habitación inundada. Las imágenes registran la reacción de sus compañeros y los instantes posteriores al incidente.

Según la información difundida por varios medios de comunicación, el hecho ocurrió en India el pasado 4 de octubre de 2026. El hombre fue identificado en versiones que circulan en internet como Anurag Yadav, aunque este dato no ha sido confirmado por las autoridades.

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¿Qué muestra el video del joven que habría muerto electrocutado?

En la grabación aparecen cuatro hombres dentro de un espacio cerrado que, por sus características, parecería ser un lugar de trabajo. El piso se encuentra inundado y en diferentes puntos se observan cables extendidos, mientras los presentes aparentemente realizan labores de mantenimiento.



Al comienzo de la grabación, uno de los hombres sostiene un objeto amarillo que podría ser un cable o una manguera y se acerca a la entrada. Entretanto, los otros tres permanecen dentro de la habitación, donde uno de ellos lleva un balde rojo en la mano.

A medida que avanza el video, los tres hombres que están en el interior sostienen lo que parece ser un cable verde. Uno de ellos, vestido con una camisa blanca, se acerca a la cámara y, segundos después, aparentemente recibe una descarga eléctrica que provoca movimientos bruscos antes de que caiga al suelo.

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La reacción de sus compañeros es inmediata. Los hombres sueltan el cable y parecen intentar comprender lo sucedido. Mientras uno se dirige hacia lo que podría ser un interruptor, otro corre hacia la salida, en medio de la confusión que se observa en las imágenes.

Así reaccionaron los compañeros tras la descarga eléctrica

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El hombre que se encontraba cerca de la entrada también arroja al suelo el objeto que llevaba en la mano y se aleja de la zona. Entretanto, el trabajador que recibió la aparente descarga permanece tendido en el piso inundado, mientras sus compañeros intentan reaccionar ante la situación.

Posteriormente, el hombre que se había acercado al posible interruptor regresa para revisar el estado de su compañero. En la grabación se observa cómo intenta levantarlo y moverlo, pero el afectado no muestra una respuesta evidente ante las acciones de quienes buscan auxiliarlo.

Poco después, los demás hombres se acercan y entre varios toman al trabajador para sacarlo de la habitación. Durante estos momentos, la cámara registra destellos luminosos que aparecen en diferentes partes de la escena y que, podrían estar relacionados con cortos eléctricos.

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Aunque las imágenes muestran cómo se desarrollaron los hechos, no permiten confirmar las causas exactas de la descarga eléctrica ni las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

¿Qué se sabe sobre la muerte del trabajador en India?

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Las versiones que acompañan el video en redes sociales aseguran que el hombre perdió la vida tras recibir la descarga eléctrica. No obstante, hasta la información suministrada, las autoridades ni las entidades encargadas se han pronunciado públicamente para confirmar el fallecimiento o entregar detalles oficiales sobre lo ocurrido.

Tampoco se confirmo de manera oficial la identidad de Anurag Yadav ni se establecen las condiciones en las que se desarrollaban las presuntas labores de mantenimiento.

