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Papa León XIV alerta por grave crisis humanitaria en Somalia y pide ayuda urgente

El hambre afecta a millones de personas tras varias temporadas de sequía, mientras la violencia y el riesgo de nuevas inundaciones agravan la emergencia.

Papa León XIV
Papa León XIV.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de sept, 2026

El papa León XIV pidió un "un generoso compromiso" de la comunidad internacional para que no falte la asistencia a la población de Somalia, donde se está produciendo una grave crisis humanitaria, en un llamamiento al final del rezo del ángelus dominical en la Plaza de San Pedro.

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"Sigo con gran preocupación la crisis humanitaria que se está produciendo en algunas zonas de Somalia, donde los episodios de violencia y los fenómenos climáticos extremos están agravando las ya precarias condiciones de vida de la población, en particular de las mujeres y los niños", afirmó el pontífice.

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Asimismo, expresó su dese de que "la comunidad internacional se implique generosamente, para que a estos hermanos y hermanas nuestros no les falte la asistencia necesaria".

Según el Consejo Noruego para Refugiados (NRC, en inglés), seis millones de personas, una de cada tres en Somalia, afrontan niveles de hambre de crisis o peores tras varias temporadas consecutivas de sequía y más de 700.000 personas han sido desplazadas este año, de ellas más de 500.000 solo por la sequía.

Además la temporada de lluvias Deyr, prevista para octubre, podría verse intensificada por el fenómeno de El Niño y provocar las peores inundaciones en Somalia desde 2023, según la organización humanitaria.

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