En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sismo
Ataque con drones
Incendios forestales
Glifosato

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Papa León XIV recuerda a víctimas del 11-S y hace llamado por la paz 25 años después

Papa León XIV recuerda a víctimas del 11-S y hace llamado por la paz 25 años después

El pontífice estadounidense pidió no olvidar las heridas que dejó la tragedia y llamó a los fieles a orar por quienes aún cargan con las consecuencias de aquel día.

Papa León XIV
Papa León XIV.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

El papa León XIV recordó este domingo a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, con motivo del 25 aniversario de la tragedia, y renovó su llamamiento por la paz en el mundo, tras el rezo del ángelus dominical.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

"Hace dos días se cumplió el 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos de América. Renuevo mis oraciones por aquellos que perdieron la vida y por aquellos que continúan llevando las heridas de aquel día trágico", afirmó el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico.

Papa León XIV
Papa León XIV.
Foto: AFP

Últimas noticias

Un hombre con mascarilla sostiene su cabeza entre escombros tras las inundaciones en Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal.
Mundo

EEUU apoyará a Nepal con análisis forense para identificar a las víctimas de la riada

Multitud lincha y quema a dos hombres acusados de un triple crimen en Ecuador
Mundo

Video: multitud linchó y quemó a dos hombres acusados de triple homicidio en Ecuador

León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, aprovechó "el recuerdo del trágico acontecimiento de hace 25 años" para invitar a los fieles a "renovar nuestro compromiso con la paz".

"En un momento en el que el conflicto y la violencia afligen a tantos de nuestros hermanos y hermanas, invito a todos a rezar para que el Señor conceda su don de la paz sobre el mundo", añadió ante la multitud congregada en la plaza de San Pedro.

Relacionados

Papa León XIV

Atentados 11 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad