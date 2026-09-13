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Blu Radio  / Mundo  / EEUU apoyará a Nepal con análisis forense para identificar a las víctimas de la riada

EEUU apoyará a Nepal con análisis forense para identificar a las víctimas de la riada

Con este apoyo suman más de 5 millones de dólares que el Gobierno estadounidense ha ofrecido a Nepal, según detalló el Departamento de Estado, que hasta el martes pasado contabilizaba 70 estadounidenses desaparecidos, de acuerdo con medios de EE.UU.

Un hombre con mascarilla sostiene su cabeza entre escombros tras las inundaciones en Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal.
Un hombre se sienta entre los escombros acumulados tras las severas inundaciones repentinas en el poblado de Devighat, ubicado en el distrito de Nuwakot, Nepal.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este sábado apoyo de análisis forense a Nepal con un valor de un millón de dólares para identificar a las víctimas de las riadas en Nepal que han dejado más de 1.300 muertos y cerca de 5.000 desaparecidos desde el 26 de agosto.

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La dependencia indicó en un comunicado que la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado aprobó dicho monto para apoyar a la Policía de Nepal "para identificar las necesidades de mayor prioridad, incluidos los kits de análisis de ADN".

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"Especialistas forenses del FBI también trabajan con la Policía de Nepal para apoyar la identificación de víctimas de desastres y dar experiencia humanitaria especializada, ayudando a las autoridades a identificar a las víctimas y dar respuestas a las familias de los ciudadanos estadounidenses y de todas las víctimas", explicó.

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Emergencia Nepal
Foto: AFP

Con este apoyo suman más de 5 millones de dólares que el Gobierno estadounidense ha ofrecido a Nepal, según detalló el Departamento de Estado, que hasta el martes pasado contabilizaba 70 estadounidenses desaparecidos, de acuerdo con medios de EE.UU.

Los recursos incluyen, según el comunicado, 3 millones de dólares mediante el Programa Mundial de Alimentos en comida y logística para hasta tres meses de alimentación de emergencia a los 10.000 hogares afectados por la catástrofe.

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También contemplan 685.000 dólares en refugio, agua e higiene mediante la agencia Catholic Relief Services (CRS) y 365.000 dólares para rubros similares a través de las organizaciones Jhpiego, FHI-360 y UNICEF.

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Nepal
Foto: AFP

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Además, el Departamento de Estado reportó que el Ejército estadounidense ha entregado 5.000 suministros especializados para la recuperación de víctimas de desastres, 500 botiquines de primeros auxilios, camillas y cargadores frontales para apoyar las operaciones de búsqueda lideradas por Nepal.

"Esta es una operación en rápida evolución y estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios locales en el terreno para adaptarnos a las condiciones a medida que cambian", concluyó el comunicado.

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