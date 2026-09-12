Video: multitud linchó y quemó a dos hombres acusados de triple homicidio en Ecuador

Dos hombres fueron linchados y posteriormente quemados por una multitud en la comunidad de Chalguayaco, cantón Pimampiro, provincia de Imbabura, Ecuador. El hecho habría ocurrido el 10 de septiembre de 2026 y quedó registrado en varios videos.

De acuerdo con información entregada por varios medios de comunicación, la Policía Nacional de Ecuador señaló que los dos hombres eran señalados de haber atacado con arma de fuego a tres ciudadanos. Las víctimas resultaron con graves lesiones.

Según los reportes conocidos, los tres ciudadanos fueron trasladados de manera inmediata a centros de salud para recibir atención de especialistas. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, no lograron sobrevivir a las lesiones ocasionadas por los impactos.

Las autoridades indicaron que integrantes de la comunidad afrodescendiente serían sospechosos de haber perseguido e interceptado a los dos hombres cerca del estadio del sector. Posteriormente, la multitud habría tomado medidas contra ellos.



Videos difundidos en redes sociales registraron el momento en que una multitud linchó y quemó a dos hombres acusados de un triple crimen en Ecuador Capturas de pantalla redes sociales; @IbarraUrgi11517

¿Qué muestran los videos del hecho ocurrido en Ecuador?

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En las grabaciones que circulan por redes sociales se observa el momento en que varias personas someten a los dos hombres señalados por el ataque. Los individuos fueron amarrados y golpeados en repetidas ocasiones por integrantes de la multitud.

Las imágenes también muestran cómo, después de ser retenidos, los dos hombres fueron rociados y posteriormente sus cuerpos fueron prendidos en llamas. La situación generó una fuerte reacción por la violencia con la que se desarrollaron los hechos.

Tras lo ocurrido, varios equipos técnicos acudieron al lugar para adelantar las labores correspondientes. Entre las entidades que participaron se encontraba Criminalística, encargada de apoyar las diligencias para establecer qué sucedió durante el episodio.

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Las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido e identificar a las personas que participaron en los hechos violentos registrados en Chalguayaco. Las investigaciones deberán determinar las circunstancias en las que los dos hombres fueron retenidos por integrantes de la comunidad.

¿Qué cifras de violencia registra Ecuador?

El caso ocurrió en medio de un escenario de violencia que deja cifras elevadas en Ecuador. Según una publicación del medio Primicias, realizada el 21 de agosto de 2026, el país registró durante 2025 el año más violento de su historia.

De acuerdo con esa información, Ecuador cerró 2025 con 9.216 muertes intencionales, cifra que representó una tasa de 50,91 casos por cada 100.000 habitantes. El dato refleja la magnitud de la violencia registrada durante ese periodo en el país.

Los reportes citados de medios de comunicación, con información del Ministerio del Interior, también señalan que entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026 se registraron 4.882 casos de muertes intencionales.

Para ese periodo, la tasa reportada fue de 27,02 casos por cada 100.000 habitantes. Estas cifras hacen parte del contexto en el que se presentó el episodio ocurrido en la comunidad de Chalguayaco, donde dos hombres fueron retenidos por habitantes del sector.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan establecer quiénes participaron en la persecución, retención y posterior ataque contra los dos hombres. Los equipos técnicos que acudieron al lugar trabajan para recopilar elementos que permitan aclarar lo ocurrido.