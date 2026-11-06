Paraguay: ante la destitución presidencial y la contención del fraude financiero

La crisis política en Paraguay se encamina a un desenlace institucional definitivo tras la decisión del Congreso de rechazar la renuncia del presidente Santiago Peña para tramitar su destitución mediante juicio político.

Según el politólogo Esteban Caballero, coordinador de Relaciones Internacionales del programa Flacso en Paraguay, el mandatario solicitó un margen de tiempo "para poder preparar su defensa" ante la Cámara de Senadores.

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La negativa a aceptar su dimisión responde a una estrategia legal precisa: "La idea es que si se hace juicio político y se lo destituye a raíz de ese juicio político, él no puede pasar a ser senador vitalicio y por ende tener inmunidad ante posibles recriminaciones e investigaciones".

Caballero aclaró el marco constitucional que rige la figura del exmandatario al recordar que "solamente son senadores vitalicios los presidentes que hayan terminado su mandato y no hayan tenido juicio político". Ante la inminente destitución, la línea de sucesión establece que el vicepresidente Pedro Alliana asumirá la jefatura de Estado para completar el periodo de gobierno. Asimismo, el analista remarcó que bajo este procedimiento "no hay elecciones anticipadas" y las próximas votaciones se mantendrán para el año 2028, mientras el Parlamento designa a un nuevo vicepresidente sustituto.



El frente judicial y las investigaciones por el Ueno Bank

Al quedar desprovisto de fueros tras el juicio político, Peña deberá responder ante la justicia ordinaria por el fraude registrado en el Ueno Bank, entidad vinculada a la figura del jefe de Estado. En el plano penal, Caballero señaló que el Ministerio Público ha conformado un equipo de fiscales enfocado en investigar al directorio de la entidad, sus gerentes y empresas asociadas por su eventual colisión con funcionarios públicos, incluyendo al presidente de la República.

Frente a la tipificación de los probables delitos, el especialista mencionó posibles cargos como "lesión de confianza" y "conflicto de intereses". Caballero enfatizó que el proceso indagatorio "ya ha sido desencadenado y va a ir generando sus resultados con el tiempo», advirtiendo que la resolución de la vertiente política "no es lo último que vamos a estar escuchando respecto a esta crisis de tipo bancaria financiera".

Ueno Bank. Foto: EFE.

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Gestión de la crisis bancaria y protección de los ahorristas

En el terreno económico, el colapso del Ueno Bank ha desatado enfado e impaciencia entre los clientes que utilizaban sus fondos para el sustento diario. Para proteger a los pequeños depositantes, el sistema paraguayo cuenta con un Fondo de Garantía —creado tras la crisis financiera de 1995— que asegura la devolución de sus recursos. No obstante, Caballero explicó que existe una dificultad logística para bancarizar a quienes no poseen cuentas en otros bancos, trámite que requerirá unos días adicionales.

Por otra parte, los fondos de pensión de la seguridad social no están cubiertos por el Fondo de Garantía y constituyen "el otro gran problema, el más políticamente sensible", aunque el politólogo subrayó que «eso se va a tener que pagar de algún modo".

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Escuche aquí la entrevista: