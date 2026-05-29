Parapentista perdió el control en pleno vuelo y terminó cayendo sobre una transitada avenida

Los deportes extremos suelen atraer a miles de personas por la adrenalina y las experiencias únicas que ofrecen. Sin embargo, actividades como parapente, paracaidismo, bungee jumping y salto en traje de alas, también implican riesgos, especialmente cuando las condiciones climáticas cambian de manera repentina o hay fuertes corrientes de viento.

Precisamente, un parapentista vivió momentos de miedo y angustia luego de perder la estabilidad en pleno vuelo mientras sobrevolaba el camino denominado como Altas Cumbres. El hecho fue grabado por pasajeros de un vehículo que transitaba por una carretera.

Parapentista perdió el control en pleno vuelo

En la grabación se observa cómo el hombre fue arrastrado por fuertes ráfagas de viento y descendió peligrosamente cerca de la carretera.



Al parecer, el sujeto fue arrastrado por las corrientes de aire hasta una concurrida carretera ubicada cerca de una colina. El video muestra que no tenía total control del aparato y el viento lo llevó en medio de los carros.

Durante varios segundos, el parapentista no logró controlar su trayectoria y estuvo a pocos metros de caer sobre los vehículos que circulaban por la transitada avenida, lo que generó preocupación entre conductores y testigos.

De hecho, estuvo a punto de ser arrollado por un vehículo cuando descendió de forma abrupta, pero luego el viento lo elevó nuevamente.

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Tras varios minutos en el aire, el parapentista terminó descendiendo a un lado de la carretera completamente ileso.

De acuerdo con lo reportado, las intensas condiciones climáticas complicaron la maniobra de descenso que estaba proyectada en otra ubicación. Aun así, el piloto logró recuperar parcialmente el control del parapente y evitar un accidente mayor.