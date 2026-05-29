Explosión de batería portátil dejó una mujer muerta y desató retiro masivo en EE. UU.

Las autoridades de Estados Unidos reforzaron la alerta sobre el uso de baterías portátiles para celulares, conocidas como power banks, luego de confirmarse la muerte de una mujer de 75 años en un accidente relacionado con uno de estos dispositivos mientras cargaba su teléfono móvil.

El caso ocurrió en agosto de 2024 en Nueva Jersey, cuando la mujer utilizaba una batería portátil de la marca Casely sobre sus piernas. Según el reporte entregado por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), el dispositivo explotó repentinamente y comenzó a incendiarse, provocándole quemaduras de segundo y tercer grado.

Aunque la víctima recibió atención médica, posteriormente falleció debido a complicaciones derivadas de las lesiones sufridas en el incidente. El hecho llevó a las autoridades estadounidenses a reiterar el retiro masivo de más de 429.000 cargadores portátiles distribuidos en diferentes plataformas de venta en línea.



¿Cuáles son las baterías portátiles en alerta?

La advertencia se concentra específicamente en el modelo Casely Power Pods de 5.000 mAh con referencia E33A, una batería inalámbrica compatible con tecnología MagSafe. Los dispositivos fueron comercializados entre marzo de 2022 y septiembre de 2024 a través de la página oficial de la empresa, Amazon y otros comercios electrónicos, con precios que oscilaban entre los 30 y 70 dólares.

Batería portátil Casely.

De acuerdo con la CPSC, las fallas detectadas están relacionadas con las baterías de ion-litio incorporadas en los cargadores. Este tipo de componentes, ampliamente utilizados en celulares, computadores portátiles, relojes inteligentes y scooters eléctricos, pueden presentar riesgos cuando sufren daños internos, defectos de fabricación o sobrecalentamiento.



Las autoridades explicaron que una batería defectuosa puede entrar en un proceso conocido como “fuga térmica”, una reacción que genera calor de manera descontrolada y que puede terminar en incendios o explosiones.

Casely ya había iniciado un retiro voluntario de los productos en abril de 2025, después de recibir 51 reportes de usuarios que denunciaron problemas de sobrecalentamiento o fuego durante el uso de los cargadores. En ese momento se habían reportado seis personas con quemaduras leves.

Sin embargo, después del primer llamado de alerta aparecieron otros 28 casos adicionales vinculados con el mismo problema, incluido el accidente mortal registrado en Nueva Jersey.

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Las autoridades también revelaron otro episodio ocurrido en febrero de este año, cuando una mujer de 47 años sufrió quemaduras menores luego de que una batería portátil explotara dentro de un avión mientras cargaba su celular.

Tras la nueva advertencia, la compañía Casely aseguró que trabaja en conjunto con las autoridades estadounidenses y pidió a los consumidores suspender inmediatamente el uso del modelo retirado. Además, informó que los clientes afectados podrán solicitar un reemplazo gratuito a través de los canales oficiales de la empresa.

Los organismos de seguridad también insistieron en que estos dispositivos no deben desecharse en la basura convencional ni en contenedores de reciclaje domésticos, debido al riesgo de incendio que representan incluso cuando dejan de funcionar.

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Especialistas recomiendan revisar constantemente el estado físico de las baterías portátiles, evitar utilizarlas si presentan deformaciones o hinchazón y suspender su uso en caso de olor extraño, humo o aumento excesivo de temperatura durante la carga.