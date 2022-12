Parlamento venezolano inicia proceso para sustituir a dos rectoras del CNE

“El periodo de dos de las rectoras del CNE y sus respectivos suplentes que fueron designados en el año 2009 (...) vence el 3 de diciembre de 2016, para cumplir con los lapsos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Electoral es necesario comenzar antes del 25 de agosto para el procedimiento que conduce a la designación de los nuevos rectores", dijo el presidente del parlamento, Henry Ramos Allup.



El primer paso para la sustitución se dio con la designación de una comisión preliminar, que debe estar integrada por ocho opositores y tres chavistas, para la elección de distintos representantes de la sociedad que, junto con ellos, formarán el comité de selección de los candidatos a rectores.



La designación fue aprobada con el voto de los opositores que, tal como exige la norma, formaban el quórum de dos terceras partes de los presentes en el pleno.



La bancada oficialista, que por primera vez en más de 15 años no tiene el control del Parlamento para esta designación, decidió no participar en la votación alegando que los actos que se celebren en el hemiciclo son nulos luego de que los opositores juramentaran a tres diputados que habían sido suspendidos por el Tribunal Supremo venezolano (TSJ).



El parlamentario chavista Edwin Rojas indicó que "todas las sesiones que se han realizado desde el mismo momento en el que fueron incorporados los candidatos del estado Amazonas son nulas, por tanto cualquier comisión que designe esta AN es una desviación de poder y un fraude constitucional".



"Toda autoridad usurpada es nula y sus actos son ineficaces", añadió el parlamentario para explicar las razones por las que su bancada no designará a los tres diputados que le correspondería para formar parte de esa comisión porque esta "no tendrá ningún efecto".



Los opositores inician estos trámites justo después de que el CNE presentara los lapsos que la oposición tiene por delante para lograr que el Poder Electoral convoque al referendo revocatorio del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que ellos promueven.



Los tiempos que marcó el CNE establecen que los opositores necesitarían al menos hasta finales de octubre para activar el penúltimo de los pasos para la convocatoria, lo que pondría en riesgo que ese referendo pueda celebrarse este año tal como desean.



Para los opositores son justamente cuatro de los cinco rectores del CNE quienes intentan retrasar el revocatorio.



El directorio del Poder Electoral está actualmente conformado por cinco rectores (cuatro mujeres y un hombre) y solo uno de ellos está asociado a la oposición venezolana mientras que las otras cuatro han sido señaladas de simpatizar con el chavismo.



El Parlamento aprobó además un acuerdo en el que emplaza al CNE a que "asuma responsablemente" su obligación de generar "condiciones favorables para el ejercicio al derecho fundamental de participación política a través de los mecanismos de revocatorio".



Asimismo, emplazó al Poder Electoral a publicar el cronograma para que se celebren las elecciones de gobernadores previstas para este año.