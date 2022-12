Película ‘Coco’ y otros ganadores de los Globos de Oro 2018

Este domingo se llevó a cabo la entrega número 75 de los Globos de Oro en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos.

En medio de un evento que aprovechó para decir “¡Basta!” a los abusos sexuales, en total se escogieron 25 premios, 14 para cine y 11 para televisión.

Publicidad

Nicole Kidman, James Franco, Rachel Brosnahan y ‘Coco’, hicieron parte de los homenajeados.

A continuación, los ganadores de la gala:



- Mejor película dramática

‘Tres anuncios por un crimen’

Publicidad

- Mejor película musical o comedia

‘Lady Bird’

Publicidad

- Mejor actor dramático

Gary Oldman, ‘Las horas más oscuras’

Publicidad

- Mejor actriz dramática

Frances McDormand, ‘Tres anuncios por un crimen’

Publicidad

- Mejor actor de musical o comedia

James Franco, ‘The Disaster Artist’

Publicidad

- Mejor actriz de musical o comedia

Saoirse Ronan, ‘Lady Bird’

Publicidad

- Mejor actor de reparto

Sam Rockwell, ‘Tres anuncios por un crimen’

Publicidad

- Mejor actriz de reparto

Allison Janney, ‘Yo, Tonya’

Publicidad

- Mejor director

Guillermo del Toro, ‘La forma del agua’

Publicidad

- Mejor guión

Martin McDonagh, ‘Tres anuncios por un crimen’

Publicidad

- Mejor banda sonora

Alexandre Desplat, ‘La forma del agua’

Publicidad

- Mejor canción

"This Is Me", ‘El gran showman’

Publicidad

- Mejor película extranjera

‘In the Fade’, Alemania

Publicidad

- Mejor película animada

‘Coco’

Publicidad

- Mejor serie dramática

‘The Handmaid's Tale’

Publicidad

- Mejor actor dramático

Sterling K. Brown, ‘This is Us’

Publicidad

- Mejor actriz dramática

Elisabeth Moss, ‘The Handmaid's Tale’

Publicidad

- Mejor serie musical o comedia

‘The Marvelous Mrs. Maisel’

Publicidad

- Mejor actor de musical o comedia

Aziz Ansari, ‘Master of None’

Publicidad

- Mejor actriz de musical o comedia

Rachel Brosnahan, ‘The Marvelous Mrs. Maisel’

Publicidad

- Mejor miniserie o película para TV

‘Big Little Lies’

Publicidad

- Mejor actor de miniserie o película para TV

Ewan McGregor, ‘Fargo’

Publicidad

- Mejor actriz de miniserie o película para TV

Nicole Kidman, ‘Big Little Lies’

Publicidad

Oprah Winfrey

Publicidad

Le puede interesar: Diez cosas que seguramente no sabía de los Globos de Oro.

Un evento para decir basta a los abusos sexuales.

Hollywood declaró este domingo en los Globos de Oro la guerra en bloque contra el acoso sexual y el abuso de poder en la industria del cine y la televisión.

Publicidad

Escalofriantes denuncias contra el otrora productor Harvey Weinstein develaron una cultura de acoso, abuso y violación practicada por pesos pesados como Kevin Spacey, Brett Ratner, Dustin Hoffman y James Toback, entre muchos otros.

Se han abierto varias investigaciones policiales, pero hasta ahora nadie está siendo procesado.



Los Globos de Oro abren la temporada de premios por lo que es la primera vez que las grandes estrellas se reúnen desde que estalló el escándalo tres meses atrás.

Publicidad

La mayoría vistió de negro en la alfombra roja en señal de repudio a los acosos y en solidaridad con las víctimas. Y en la ceremonia el anfitrión Seth Meyers no perdió tiempo y abordó el tema en el primer minuto.

"Damas y lo que queda de caballeros", saludó el comediante. "Es 2018, la marihuana finalmente está permitida y el acoso sexual finalmente no lo está". "Para los nominados en la sala esta noche, esta es la primera vez en tres meses que no será aterrador escuchar su nombre leído en voz alta".

Meryl Streep, que ha sido acusada de saber y callar los abusos de Weinstein, productor de varias de sus películas, dijo más temprano en la alfombra roja que "la gente está consciente del desequilibrio en el poder".

"Ha llevado al abuso en nuestra industria (...) está en todas partes", añadió, acompañada por Ai-jen Poo, directora de una organización por los derechos de las trabajadoras domésticas.