“Pensé que con mis conocimientos podía ayudar en Gaza”: colombiano en flotilla detenida por Israel

El colombiano Andrés Castelblanco relató los momentos de tensión que vivió tras ser interceptado,

por parte de la Armada de Israel, junto a otros activistas de la flotilla humanitaria Global Sumud, que buscaba llegar a Gaza con ayuda humanitaria.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Castelblanco aseguró que decidió sumarse a la misión por solidaridad con el pueblo palestino y porque consideró que sus conocimientos podían aportar a futuros procesos de reconstrucción en la Franja de Gaza.

“Pensé que con mis conocimientos en planificación urbana, sobre todo en temas de agua y alcantarillado, podía ayudar de cierta forma a paliar un poco el dolor del pueblo en Gaza y ayudar a su reconstrucción”, afirmó.

“Llevo apoyando la causa palestina hace casi 10 años”

Castelblanco explicó que hace varios años sigue de cerca la situación en Palestina y que decidió unirse a la flotilla luego de conocer una convocatoria para integrar un equipo de “bio-reconstrucción”.



“Llevo apoyando la causa palestina ya varios años. Ya casi 10 años”, contó.

El colombiano relató que viajó a Barcelona en abril y desde allí comenzó el recorrido marítimo junto a decenas de embarcaciones que pretendían reunirse en Grecia antes de dirigirse hacia Gaza.

Según explicó, la embarcación en la que viajaba fue interceptada por la Armada israelí cuando navegaban en aguas internacionales.

Publicidad

“Fuimos interceptados por la marina israelí a 1.000 kilómetros de Israel”, aseguró.

Castelblanco insistió en que el punto donde ocurrió el operativo estaba cerca de Grecia y bajo responsabilidad de rescate de la Guardia Costera griega.

“Mi barco estaba a 44 millas náuticas de Grecia”, detalló.

Publicidad

En su relato, describió la interceptación como un procedimiento prolongado de desgaste físico y psicológico.

“Nos apuntaron con armas automáticas, nos dijeron que nos fuéramos a la proa del barco”, relató.

También aseguró que los mantuvieron arrodillados durante horas mientras revisaban la embarcación y destruían parte de su interior.

“Nos requisaron y empezaron a destruir el barco por dentro y las velas del barco”, afirmó.

Denuncias de maltrato físico y psicológico

Castelblanco denunció que, tras el abordaje, los pasajeros fueron llevados a un “barco prisión” donde, según su relato, comenzaron agresiones físicas y psicológicas.

“El maltrato físico y psicológico empieza de una”, sostuvo.

Entre las denuncias mencionó pérdida de pertenencias, falta de agua suficiente y condiciones extremas de frío y calor.

Publicidad

“A mucha gente le robaron sus medicinas, el dinero que llevaba, gafas”, dijo.

El colombiano también aseguró que fue separado del grupo y golpeado por soldados israelíes.

“Me esposan con estos precintos plásticos (...) me botan al suelo (...) y después sin alguna razón un soldado agarra mi cabeza y la golpea”, relató.

Publicidad

“En el tercer golpe yo me desmayo”, aseguró.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: