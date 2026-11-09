Polonia investiga como acto terrorista el tiroteo en Cracovia que causó seis muertos

Polonia investiga como un acto terrorista el tiroteo cometido el sábado en la plaza del Mercado de Cracovia por un joven polaco presuntamente fascinado con la ideología de extrema derecha, que disparó al azar desde un coche contra los viandantes y asesinó a seis personas, y probablemente también a sus padres y su hermana en la casa familiar, según la Fiscalía.

La investigación la ha asumido un fiscal de la sección de Cracovia de la Fiscalía Nacional y abarcará el asesinato de cuatro mujeres y dos hombres, incluidos un británico de 32 años y una austríaca de 51, según Krzysztof Jan Klęczar, el gobernador de Pequeña Polonia, cuya capital es Cracovia, así como el intento de asesinato de "muchas" otras personas.

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"Los hechos constituyen un delito de carácter terrorista", indicó la Fiscalía en un comunicado.

En el ataque, que se produjo el sábado a las 15:00 hora local (14:00 GMT), resultaron heridas 15 personas, entre ellas dos suboficiales de la Policía que persiguieron al tirador cuando huía del lugar, lo abatieron y detuvieron.



El sospechoso se encuentra en estado crítico ingresado en un hospital de Cracovia, mientras que los dos agentes, celebrados como "héroes" por haber impedido que hubiera más víctimas mortales, despertaron ambos este domingo del coma inducido tras ser operados de heridas de bala. Uno de ellos está grave.

Lugar donde fue detenido el autor del ataque en Cracovia (Polonia). Foto EFE.

Según el gobernador, el resto de los 14 heridos se encuentra estable.

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La mayoría de las víctimas mortales y heridas son de nacionalidad polaca, pero también hay ciudadanos de Alemania, Rusia y Portugal afectados, además del Reino Unido y Austria, según dijo este domingo la portavoz del Ministerio del Interior, Karolina Gałecka.

Las autopsias de los fallecidos, tanto las víctimas del ataque como los familiares del detenido hallados sin vida con heridas de arma de fuego en su domicilio de Ostrowiec Świętokrzyski, a unos 110 kilómetros de Cracovia, comenzarán el lunes, indicó a la agencia de noticias PAP el fiscal Eryk Stasielak, de la Fiscalía Nacional de Cracovia.

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Indicó que el lunes se decidirá qué medidas adoptar para el atacante, siempre que sobreviva a las heridas de bala que sufrió en el intercambio de disparos con los agentes.

Un mismo sospechoso de nueve muertes

Según la Fiscalía, las pruebas recopiladas "indican que ambos hechos fueron cometidos por una misma persona", el polaco de 24 años identificado por los medios polacos como Michał O., aunque las autoridades aún no han facilitado oficialmente su nombre ni el perfil ni los posibles motivos detrás del ataque contra un total de nueve personas.

Lo que se sabe oficialmente del detenido, que vestía ropa de tipo militar, casco, chaleco antibalas y una cámara para grabar su ataque, además de portar un fusil semiautomático, otras armas y munición, es que actuaba solo, no tenía antecedentes penales y contaba con permisos de armas.

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Tampoco pertenecía a las Fuerzas Armadas. Sí estaba "fascinado con ideologías de extrema derecha", según dijo el sábado el ministro del Interior, Marcin Kierwiński, quien no reveló más detalles. El gobernador dijo este domingo que "se constató su pertenencia a una organización", pero ignoró si ésta tiene carácter político.

El portavoz de la Fiscalía del distrito de Kielce (capital de la provincia de Santa Cruz y de la que también forma parte el lugar de residencia del detenido), Daniel Prokopowicz, explicó que durante el registro del apartamento familiar se habían contabilizado siete armas de fuego y una cantidad considerable de munición.

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"Esto, sumado a los hallazgos realizados en Cracovia, nos da un total de once armas, una cifra que coincide con nuestras averiguaciones sobre el número de armas para las que tanto el atacante como su padre tenían licencias", aunque el autor del atentado solo tenía permisos para dos, señaló, según recoge PAP.

El Club de tiro Świt aseguró hoy ante las informaciones sobre la pertenencia del autor del ataque a una asociación de tiro deportivo de Starachowice, en la provincia de Santa Cruz, que el detenido no recibió en sus instalaciones formación en tiro dinámico, táctico ni de combate, pero que está colaborando en la investigación.

No llamó la atención

Los vecinos describen a Michał O. como una persona tranquila, poco habladora y que no llamaba la atención por su comportamiento, según los medios polacos.

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Su familia procedía del municipio de Waśniów, en el distrito de Ostrowiec, desde donde se trasladó a Ostrowiec Świętokrzyski hace algo más de diez años y no había problemas de convivencia con los vecinos.

El detenido se había formado como tornero y acudía a campos de tiro, mientras que su hermana estudiaba pintura en la Academia de Bellas Artes de Cracovia. El padre era electricista y la madre trabajaba en un supermercado, según el medio Gazeta Wyborcza.