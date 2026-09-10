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Por ir mirando el celular, hombre cayó desde el segundo piso de una construcción: quedó en video

El momento quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en el sitio y mostró cómo el hombre perdió el equilibrio y cayó.

hombre cayó de un segundo piso por ir mirando su celular.jpg
Hombre cayó de un segundo piso por ir mirando su celular.
Foto: captura de video en X, @SivarNewsSV.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

Una distracción con el celular terminó en un aparatoso accidente para un hombre que se encontraba supervisando los avances de una construcción. Mientras recorría el lugar, permaneció atento a la pantalla de su teléfono y no habría visto una abertura en el piso.

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El momento quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en el sitio y muestra cómo, en cuestión de segundos, el hombre perdió el equilibrio y cayó desde el segundo nivel.

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Así ocurrió la caída del hombre en la construcción

De acuerdo con la información preliminar, el hombre había llegado a la obra para supervisar los trabajos. Al subir por las escaleras hacia el segundo nivel y comenzar a recorrer una de las áreas de la construcción, permanecía mirando su celular, por lo que no logró ver una abertura en el piso ubicada a pocos metros de las escaleras.

En las imágenes se observa al hombre avanzar por el segundo piso mientras sostiene el teléfono. De repente, pisa sobre la zona donde se encuentra el vacío y cae hacia el nivel inferior.

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La secuencia también muestra el momento posterior a la caída, varias personas que ven lo ocurrido corren a mirar hacía el interior del hueco en el piso para ver si el sujeto que cayó se encuentra bien, otras corren a auxiliarlo, se les ve bajando las escaleras.

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Frente a lo ocurrido, algunos internautas comentaron que ir mirando el celular puede llegar a ser peligroso. Caminar mientras se mira el celular puede ser peligroso porque la atención se concentra en la pantalla y se reduce la capacidad de identificar obstáculos o reaccionar a tiempo. Entre los principales riesgos están:

  • Tropezar o caer: puede no advertir huecos, desniveles, escaleras, obstáculos u objetos en el camino.
  • Chocar con personas u objetos: al no mirar hacia adelante, aumenta la posibilidad de golpearse con paredes, puertas, postes o personas.
  • Caer desde una altura: en lugares como obras, escaleras, puentes o plataformas, no detectar una abertura o el borde puede provocar una caída grave.
  • Entrar a zonas de riesgo: la distracción puede hacer que una persona cruce una calle, se acerque a maquinaria o ingrese a un área peligrosa sin darse cuenta.
  • Reaccionar más tarde: incluso si el obstáculo aparece de repente, la atención dividida puede retrasar la respuesta.
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