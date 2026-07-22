Presentan fotografías del hallazgo de la niña Celeste Rivas, asesinada por el rapero D4vd

Pruebas fotográficas del cuerpo de la menor Celeste Rivas Hernández fueron presentadas este martes por la Fiscalía de Los Ángeles durante el inicio de la audiencia preliminar contra el rapero D4vd. En este procedimiento judicial se definirá si el artista musical de 21 años, cuyo nombre real es David Anthony Burke, irá a juicio procesado por asesinato en primer grado.

El caso inició tras el hallazgo de los restos de la adolescente de 14 años el pasado 8 de septiembre dentro de un vehículo marca Tesla propiedad del cantante. El automóvil se encontraba remolcado tras ser localizado en estado de abandono en una vía pública de West Hollywood.

Presentación de evidencia fotográfica y evidencias policiales

Durante la sesión judicial, la fiscalía exhibió imágenes que documentan el estado en que fueron hallados los restos de la víctima. Según reportó Los Angeles Times, el material gráfico mostró imágenes del torso de la menor.

El detective Josh Byers, integrante del Departamento de Policía de Los Ángeles, declaró ante el tribunal que la identificación inmediata de la joven no fue posible debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba el cuerpo al momento del hallazgo.



Como parte del conjunto probatorio, se proyectó la grabación de la cámara corporal de un oficial de policía durante un interrogatorio realizado en el domicilio del cantante, ubicado en Hollywood. En el video presentado, el artista afirmó que no había visto a la menor en un periodo prolongado y sostuvo que ella le había manifestado tener 18 años de edad.

El cantante estadounidense David Anthony Burke, conocido como D4vd, durante su comparecencia en el tribunal Clara Shortridge Foltz de Los Ángeles. El artista compareció en abril de 2026 tras ser acusado en relación con la muerte de Celeste Rivas Hernández. AFP

Antecedentes de la relación y línea de investigación

Los reportes oficiales indican que los padres de Celeste Rivas Hernández notificaron su desaparición ante las autoridades en tres ocasiones distintas a lo largo del año 2024. La investigación de la Fiscalía señala que Burke y la menor entablaron contacto por primera vez a través de internet cuando ella contaba con 11 años.

Con el tiempo, la víctima inició una relación sentimental con el músico, acompañándolo en traslados a localidades como Las Vegas, Texas y Londres. La hipótesis de la acusación sostiene que surgieron conflictos en la pareja debido a que el artista mantenía otra relación afectiva. De acuerdo con el documento de acusación, la joven amenazó con divulgar información sobre el vínculo entre ambos que podría afectar la carrera profesional del cantante.

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Planificación de la acusación y postura de la defensa

La Fiscalía sostiene que el homicidio ocurrió en abril de 2025, de forma previa al lanzamiento del álbum debut del intérprete. Las investigaciones señalan que, tras causarle la muerte mediante múltiples heridas de arma blanca, el acusado envió mensajes de texto al teléfono móvil de la víctima preguntando por su paradero como parte de una estrategia para encubrir el hecho.

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, informó en rueda de conferencia que la acusación citará a un mínimo de diez testigos durante la audiencia. "Consideramos que, en esta fase, cumpliremos con creces el requisito probatorio de 'causa probable' necesario para que D4vd deba responder por estos tres delitos graves", declaró Hochman, quien añadió que la fiscalía evalúa solicitar la pena de muerte.

Por su parte, el equipo legal de la defensa ratificó la postura de inocencia de David Anthony Burke. El procesado acudió a la sala vistiendo indumentaria institucional sin esposas en las manos, tras ser aprobada una solicitud previa planteada ante el tribunal. Se prevé que las sesiones de esta audiencia preliminar continúen a lo largo de la semana.