Qué es Hezbolá, el enemigo de Israel en Líbano

Kamal Cumsille, director del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, habló sobre el grupo Hezbolá y su papel en el conflicto de Medio Oriente, en especial en Líbano.

Cumsille explicó la historia y origen de Hezbolá como un movimiento de resistencia que surgió en el Líbano en los años ochenta para enfrentar la ocupación israelí del sur del país.

A su vez, destacó que Hezbolá es considerado tanto un grupo político como una milicia armada, con un partido político que participa en el sistema multipartidista de democracia parlamentaria del Líbano.

Con respecto a la relación entre Hezbolá e Irán, subrayó que si bien existe una alianza entre ambos, no se trata de un brazo armado de Irán en la guerra contra Israel. En cambio, señala que los ataques de Hezbolá hacia Israel son una reacción a la agresión que este último ha llevado a cabo en su contra, especialmente en el territorio del Líbano.

En cuanto al apoyo económico a Hezbolá, aseguró que se especula que Irán es un importante financiador del grupo, además de tener colaboraciones con el régimen de Siria.

Sin embargo, destaca que esta información no está confirmada y que los académicos se rigen por pruebas tangibles y no especulaciones políticas. También explicó que sobre las redes de poder de Hezbolá en otros continentes, señalando que no existen pruebas concretas sobre su extensión y conexiones en otros países.

En cuanto al panorama a futuro, enfatizó que la solución de dos Estados para lograr una paz duradera parece cada vez más difícil debido a la colonización israelí de territorios palestinos y la falta de disposición de las potencias internacionales para sancionar las acciones de Israel.

Combates mortales entre Israel y Hezbolá en el sur de Líbano

El ejército israelí anunció este miércoles la muerte de ocho soldados en combates con Hezbolá en el sur de Líbano, donde lanzó una incursión terrestre para atacar posiciones del movimiento proiraní.

Estos enfrentamientos se producen en medio de un cruce de amenazas entre Israel e Irán, que el martes lanzó el segundo ataque directo de su historia contra el Estado hebreo.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió que la República Islámica pagará por su "gran error".

Irán advirtió a su vez que lanzaría un ataque aún mayor si Israel cumplía sus amenazas, ignorando los llamados internacionales a una desescalada en una guerra que ya ha dejado más de mil muertos en Líbano desde la semana pasada.

