¿Quién es la misteriosa pareja del asesino de Las Vegas?

La "compañera regular" del tirador de Las Vegas Stephen Paddock es una australiana que se instaló hace 20 años en Estados Unidos para trabajar en los casinos, indicó el martes el gobierno australiano.



Marilou Danley, de 62 años, despertó en un primer momento el interés de los investigadores, pero rápidamente se descartó su implicación en el sangriento tiroteo que dejó 59 muertos y más de 500 heridos.



Las autoridades estadounidenses indicaron que la mujer estaba fuera del país cuando Paddock, un contable jubilado de 64 años, disparó desde la habitación de un hotel contra los asistentes a un concierto al aire libre.



La ministra de Relaciones Exteriores australiana, Julie Bishop, indicó a la prensa que las autoridades estadounidenses están en contacto con las de Canberra en relación a Marilou Danley.



"Hay informaciones de prensa que indican que se utilizó su documento de identidad para reservar la habitación del hotel. Australia apoyará a las autoridades de Estados Unidos en su investigación (...) pero no hemos tenido contacto directo con Marilou Danley", añadió.



Según informaciones de la prensa estadounidense y autoridades, la mujer se encontraría en Filipinas o en Japón. Hasta ahora, sin embargo, ninguno de estos dos países ha podido confirmar su paradero.



La prensa australiana dijo que se encontraba de vacaciones en Filipinas con tres amigas.



Los diarios del grupo News Corp Australia indicaron que la mujer, de origen filipino, vivió en la Costa de Oro, en el este de Australia, y tendría aún una hermana allí.



"No puedo hacer comentarios de momento, no puedo decir nada", dijo su hermana Liza Wener al Daily Telegraph de Sídney, que indicó que era abuela.



El periódico citó también a amigos de la mujer que afirmaron que vivió más de una década en la Costa de Oro y estaba casada con un australiano que ya falleció.



Le puede interesar: ¿Por qué el Estado Islámico se adjudicó el tiroteo en Las Vegas?



Hace unos 20 años se trasladó a Estados Unidos, donde supuestamente compartió una casa con Paddock junto a un campo de golf en el desierto a las afueras de Mesquite, Nevada, unos 130 km al noreste de Las Vegas.



No está claro si tenía una relación con el tirador o si eran simplemente amigos, aunque algunos medios se refieren a ella como su "compañera regular".



Publicidad