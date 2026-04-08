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Blu Radio  / Mundo  / Raffaele Mauriello: idea de un sistema iraní sin apoyo popular es una irrealidad de la propaganda

Raffaele Mauriello: idea de un sistema iraní sin apoyo popular es una irrealidad de la propaganda

A pesar de los daños recibidos, es la República Islámica la que actualmente está imponiendo las condiciones en la mesa de negociaciones, demostrando una resiliencia que ha alterado el equilibrio de poder frente a Estados Unidos e Israel.

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