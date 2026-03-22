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Revelan detalles de la causa de muerte de reconocida actriz hallada en bus en terminal de transporte

El hallazgo se produjo cuando el conductor del vehículo notó que la pasajera no descendía en el destino final, sobre las 9 de la mañana, e intentó despertarla sin obtener respuesta.

Revelan detalles de la causa de muerte de reconocida actriz hallada en bus en terminal de transporte
Revelan detalles de la causa de muerte de reconocida actriz hallada en bus en terminal de transporte
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de mar, 2026

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