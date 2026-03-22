Revelan detalles de la causa de muerte de reconocida actriz hallada en bus en terminal de transporte

El fallecimiento de la actriz y gestora cultural argentina Mariana Pizarro, de 55 años, fue confirmado tras ser encontrada sin signos vitales en un autobús de larga distancia que llegó a la terminal de Posadas, en la provincia de Misiones, en Argentina.

De acuerdo con los reportes preliminares, la artista viajaba sola desde Buenos Aires. El hallazgo se produjo cuando el conductor del vehículo notó que la pasajera no descendía en el destino final, sobre las 9 de la mañana, e intentó despertarla sin obtener respuesta.

La mujer es recordada por sus grandes papeles. Foto: Redes sociales

Autoridades locales y equipos de emergencia verificaron el deceso en el lugar. Según los primeros análisis forenses, el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que la hipótesis inicial apunta a causas naturales ocurridas durante el trayecto. Se espera el resultado de los estudios médicos para confirmar con certeza las circunstancias de la muerte.

Pizarro contaba con una amplia trayectoria en el teatro latinoamericano como actriz, directora y docente. Se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires y desarrolló procesos académicos en distintos países, incluyendo México y Estados Unidos.



Además, fue cofundadora de la delegación de la Asociación Argentina de Actores y Actrices en Misiones en 2012 y actualmente se desempeñaba como coordinadora regional del Programa Teatro de la Universidad Nacional de Misiones.

Falleció Mariana Pizarro, reconocida activista y militante por los derechos de la mujer; la hallaron sin vida en el asiento de un micro



Un hecho conmocionó este martes a los pasajeros de un micro de la empresa Via Bariloche que cubría el trayecto Buenos Aires–Posadas. Al arribar… pic.twitter.com/VtSPIUnoxu — Jorge Kurrle (@jorgekurrle) March 18, 2026

Desde distintos sectores culturales han expresado mensajes de condolencia, destacando su aporte al teatro, la formación artística y su trabajo en defensa de los derechos culturales y sociales.

Las exequias se realizaron el 19 de marzo, fecha que coincidía con su cumpleaños, en medio de homenajes de la comunidad artística en Argentina y otros países de la región.