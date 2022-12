Salgan de Pulse y sigan corriendo: bar gay en Facebook durante tiroteo

El bar Pulse, epicentro de la peor matanza registrada en Estados Unidos y en el cual fueron asesinadas por lo menos 50 personas, invitó, una noche antes, a lo que prometía ser una fiesta llena de sabor latino.

En Facebook publicó un mensaje que señalaba:

“Calling all our Latinos, Latinas & everyone that loves a little Latin flavor! It's time to party tonight! Here's a little something to play while getting sexy tonight! Pulseorlando”.

“Un llamado para todos nuestros latinos, latinas y todos aquellos que aman el sabor latino!! Esta noche es momento de fiesta! Esta noche aquí hay tiempo de jugar mientras conseguimos ser sexys!”

Minutos después de que comenzara la tragedia, el mismo bar publicó en su fan page un mensaje que invitaba a todos los asistentes a salir de las instalaciones y seguir corriendo.

“Everyone get out of pulse and keep running”, “Todos salgan de Pulse y sigan corriendo”.

