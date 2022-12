Sanciones a violadores de DD.HH. contarán con nuestro apoyo: oposición venezolana

La oposición venezolana, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), dijo este domingo que apoya las sanciones que imponga cualquier gobierno del mundo a "vagabundos, violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos" en Venezuela.

Publicidad

“Sanciones de quien sea a vagabundos, violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos siempre contarán con nuestro apoyo, en ausencia de una justicia imparcial en Venezuela”, dice el comunicado.



En el texto de cinco puntos, además, hacen un llamado a la comunidad internacional para que “se abstengan de efectuar operaciones financieras o contratos de interés nacional con el gobierno venezolano”.



Nuevamente, la oposición hace responsable al Gobierno de Nicolás Maduro de la crisis por la que atraviesa el país vecino.



“Él (Nicolás Maduro) es el responsable de la política que acabó con la base industrial del país y con la calidad de vida de la familia venezolana”, añade el comunicado.



Le puede interesar: Venezuela se solidariza con EE.UU. tras paso destructor del huracán Harvey.



Asimismo, reiteró que el Gobierno venezolano ha violentado la Constitución, la calidad de vida de los venezolanos y la soberanía de la patria, y asegura que esta es la administración "más antipatriota que ha tenido" el país en su historia.



Según la MUD, el pueblo de Venezuela no le permitirá a Maduro "escudarse en ninguna sanción internacional para eludir su responsabilidad por haber conducido al país al desastre actual".



El viernes, el mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva por la que prohíbe las "negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal", en las primeras sanciones al sistema financiero venezolano.



La medida, anunciada por la Casa Blanca en un comunicado, prohíbe también las "negociaciones con ciertos bonos existentes del sector público venezolano, así como pagos de dividendos al Gobierno de Venezuela".

Publicidad

Estas sanciones han sido rechazadas por el Gobierno de Maduro, y varios voceros del chavismo habían instado a la MUD a pronunciarse.

Publicidad

Por otro lado, la oposición pidió a la comunidad internacional "advertir a todos los ciudadanos y empresas de sus respectivos países que deben abstenerse de efectuar operaciones financieras o contratos de interés nacional con el gobierno venezolano", ya que señalaron que deben ser aprobados por el Parlamento.



Este es el comunicado de la Mesa de Unidad Democrática a propósito de las sanciones del Gobierno de Estados Unidos al Gobierno de Maduro:



1. Sanciones de quién sea a vagabundos, violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos siempre contarán con nuestro apoyo, en ausencia de una justicia imparcial en Venezuela.



2. También respaldaremos y solicitaremos todo el apoyo diplomático mundial que contribuya al restablecimiento constitucional y democrático en Venezuela.



3. Solicitamos de toda la comunidad internacional advertir a todos los ciudadanos y empresas de sus respectivos países que deben abstenerse de efectuar operaciones financieras o contratos de interés nacional con el gobierno venezolano que sean violatorios de la Constitución Nacional por no haber sido aprobados por el único órgano constitucional legítimo para autorizarlas como es la Asamblea Nacional.



4. La crisis que vive el pueblo de Venezuela es responsabilidad exclusiva y excluyente del gobierno de Nicolás Maduro. Él es el responsable de la política que acabó con la base industrial del país y con la calidad de vida de la familia venezolana. También es responsable del desconocimiento del voto popular y del golpe de estado al Parlamento y a la CRBV que ha generado una contundente e inédita reacción diplomática del mundo democrático. El pueblo de Venezuela no le permitirá escudarse en ninguna sanción internacional para eludir su responsabilidad por haber conducido al país al desastre actual.



5. El patriotismo no es retórico. La defensa de la patria es la defensa de la soberanía popular, la calidad de vida del venezolano, y la vigencia plena de la Constitución. Todas violentadas por el gobierno más antipatriota que hemos tenido en la historia de Venezuela, y responsable exclusivo de haber generado un aislamiento internacional sin parangón en el hemisferio.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad