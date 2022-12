“Se está por caer a pedazos”: audio de Emiliano Sala desde el avión desaparecido

Luego de conocerse la desaparición de la avioneta en la que viajaba Emiliano Sala rumbo a Cardiff, el diario Clarín publicó un audio, aparentemente del jugador, en el que le cuenta a un amigo que el avión está a punto de caerse.

Según el medio argentino, el jugador de Cardiff FC le envió la nota de voz cuando ya estaba arriba de la aeronave. El audio se lo habría enviado a un grupo de amigos y fue confirmado por Clarín con Horacio, el papá del futbolista desaparecido hasta ahora.

Sala primero saluda a sus amigos, les cuenta que estaba en Nantes, lugar donde jugó hasta esta temporada,

pero de un momento a otro, el jugador les dice que el avión está a punto de caerse.

Vea aquí:

“Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo”, son las últimas palabras que el jugador habría enviado a un grupo de amigos.

La nota de voz ha generado conmoción en el mundo del fútbol, que por ahora sigue esperando noticias del jugador desaparecido este martes en algún punto del Canal de la Mancha.

En las últimas horas, la Policía de Guernsey aseguró que "las posibilidades de supervivencia, desafortunadamente, son escasas".

