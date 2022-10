Se me murió un niño en las manos: desgarrador relato de militar venezolano desertor

Desde el pasado fin de semana han desertado de las Fuerzas Militares venezolanas cerca de 600 uniformados que han cruzado la frontera hacia Colombia y han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de su país, según cifras de Migración.

Le puede interesar: Venezuela dice que desertores planean incursión violenta con apoyo de EE.UU.

Publicidad

Pero este fenómeno de deserción, que demuestra la fragilidad de la lealtad que las fuerzas armadas tienen con Nicolás Maduro, no es nuevo. En El Radar de BLU Radio habla un exmiembro del Sebin, la Policía política del chavismo, que lleva más de 9 meses viviendo en Colombia, a donde vino a parar por una profunda decepción con el régimen.

El uniformado, quien prefirió que no se revelara su identidad, contó en entrevista con esta emisora que formó parte de varios esquemas de seguridad para varios funcionarios del Gobierno en una época en que fue testigo de varias injusticias.

“Llevo más de nueve meses aquí en Colombia, gracias a Dios me han atendido muy bien”, contó el exmiembro del Sebin, quien explicó que salió de Venezuela “por tantas injusticias que pasan en el país. La gente del Gobierno haciendo desastres, los niños muriéndose de hambre, no hay medicina ni comida, el conflicto armado que están creando ellos mismos”.

El detonante de su marcha a Colombia fue, según contó, amenazas en contra suya y de su familia por no estar de acuerdo con los lineamientos del chavismo, además de una escena impactante de desigualdad que vivió en primera persona.

Publicidad

“Tuve una anécdota desagradable, se me murió un niño en las manos en valencia, estado Carabobo, antes de venirme (…) Ocurrió porque la mamá no tenía la mascarilla para nebulizar y no había el oxígeno necesario. Tenía al niño porque la mamá venía desesperada y yo le presté los primeros auxilios, como yo tengo conocimientos intenté ayudarla, pero fue muy tarde”, detalló.

Agregó el exuniformado que en esa ocasión estaba de civil “porque tenía en ese momento a un familiar en el hospital. Casualmente, la mujer llegó llorando, desesperada, porque el niño estaba ya morado. ¿Dígame cómo uno no se decepciona, cómo no le da impotencia ver tanto sufrimiento de tantas familias? ¿Cómo es posible que el agua potable, en vez de enviarla a los pueblos, a los barrios necesitados, la estén enviando a las minas para lavar el oro?”

Publicidad

Así mismo, aceptó que el Sebin se usa para “torturar a la oposición, a los estudiantes, sembrarlos (inculparlos), todo eso era utilizado por el Gobierno y enviado directamente por el diputado Pedro Carreño a los puntos de concentración, donde las personas se reunían para manifestar su descontento con lo que está sucediendo”.

Escuche el audio aquí: