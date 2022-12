Secuestros y asesinatos en la frontera venezolana motivan la migración hacia Cúcuta

Con un profundo dolor y acompañado de su familia llegó hasta la ciudad de Cúcuta un médico venezolano víctima de la delincuencia de su país. Fernando Mena, quién hasta hace unos pocos días trabajaba en San Antonio del Táchira, en territorio vecino, explicó cómo fue víctima de las estructuras delincuenciales que operan en la línea divisoria.



En un secuestro exprés perdió el rastro de su hija y su esposa, sin embargo, solo una de las dos logró regresar a casa.



"Me secuestran a mi hija y a mi esposa como una especie secuestro Exprés. Mi esposa fue a buscar a mi hija a un liceo y saliendo de allí la interceptan tres motos de las cuales uno de ellos se monta a la camioneta y se las lleva. Me estaban pidiendo $25.000 dólares, los cuales no los tuve ni siquiera vendiendo todo el equipo que tenía. Cuando recuperan a mi hija, mi hija no estaba en el lugar donde estaba mi esposa, y a mi esposa la asesinan", narró Mena.

Con lo poco que pudo recoger salió del país junto a su familia rumbo hacia Ecuador, sin embargo, con el profundo dolor de haber dejado a su esposa.



Este médico explicó que los casos de asesinatos, secuestros y extorsiones, no son investigados y en su defecto tampoco resueltos por las autoridades venezolanas. Con temor dejó su país para evitar ser víctima de alguna represalia. Y destacó que hay pocas condiciones de seguridad entre los municipios Pedro María Ureña, San Antonio del Táchira y Junín, que son limítrofes con Norte de Santander.

