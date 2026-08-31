“Tenemos muy poca información”: así avanza la búsqueda de miles de desaparecidos en Nepal

La búsqueda de miles de personas desaparecidas continúa después de la devastadora inundación que afectó varias zonas del Nepal, mientras los equipos de emergencia todavía enfrentan serias dificultades para acceder a los sectores más golpeados.

David Fisher, jefe de la delegación para Nepal de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, explicó desde Katmandú a Mañanas Blu que la situación continúa siendo “muy dramática” y que todavía existe poca información sobre el paradero de numerosas personas.

¿Por qué todavía hay tan poca información?

Uno de los principales problemas para establecer qué ocurrió con los desaparecidos es que los equipos de rescate todavía no han podido llegar a todas las zonas afectadas.

Fisher explicó que los grupos de emergencia están concentrando sus esfuerzos en los lugares donde consideran que pueden encontrar sobrevivientes. Por esa razón, todavía no han tenido tiempo de registrar a todas las personas que lograron escapar de la inundación y posteriormente llegaron a ciudades o lugares seguros.



“Por el momento no tenemos cifras, no tenemos la información cierta”, explicó el representante de la Cruz Roja al ser consultado sobre el aumento de la cifra de desaparecidos.

Avalancha en Nepal Foto: AFP

Esto significa que el número reportado puede cambiar a medida que los equipos consigan ingresar a las comunidades aisladas y establecer contacto con sus habitantes.

Además, las condiciones meteorológicas representan otro desafío para las operaciones.

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El representante de la Cruz Roja confirmó que continúan las fuertes lluvias en el norte de Nepal y que se habían registrado tres alertas de nuevas inundaciones.

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Aunque estas alertas no habían provocado nuevos daños físicos al momento de la entrevista, sí aumentaban las dificultades para avanzar en las labores de búsqueda y rescate.

Una ruta permitió avanzar en la búsqueda

El acceso continúa siendo uno de los mayores obstáculos para los rescatistas. Según Fisher, desde el día anterior se había conseguido abrir una ruta que permitió avanzar hacia Dhunche, en el distrito de Rasuwa, una de las zonas más afectadas.

Sin embargo, se trata de un camino muy estrecho que no permite el paso de camiones, aunque sí de vehículos pequeños.

La comunicación también continúa siendo complicada. Aunque se registró una mejora parcial en la cobertura de telefonía celular, todavía existen problemas relacionados con la electricidad y las redes de comunicación.

Avalancha en Nepal Foto: AFP

Familias esperan noticias de sus seres queridos

La falta de información mantiene en vilo a los familiares de las personas desaparecidas.

Fisher relató que pudo observar a numerosas familias frente a la base de las Fuerzas Armadas de Nepal, esperando noticias de los equipos y de los helicópteros que regresan de las zonas afectadas.

Según explicó, las familias permanecen desesperadas debido a que todavía reciben muy poca información sobre lo ocurrido con sus seres queridos.

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Mientras las Fuerzas Armadas participan en las labores de rescate, la Cruz Roja de Nepal trabaja con voluntarios y equipos desplegados en las comunidades afectadas.

La organización está entregando alimentos, agua, abrigo y artículos de higiene a las personas que perdieron sus viviendas o escaparon de la inundación sin pertenencias.

Fisher también destacó el impacto emocional que está dejando la tragedia entre quienes perdieron familiares, hogares y bienes.