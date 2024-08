Tragedia en plena noche de bodas: la novia murió al caer desde un piso 15

Lo que debió haber sido una noche de ensueño para unos recién casados en Rusia terminó de manera trágica cuando Ksenia Vodyanitskaya, de 23 años, falleció durante su noche de bodas. La joven, que acababa de casarse, murió horas después de su matrimonio tras caer desde una ventana ubicada en el piso 15 de un edificio en San Petersburgo, en un hecho que hasta ahora ha sido investigado como un accidente.

Los recién casados habían regresado a su hogar para culminar la celebración cuando ocurrió el incidente. Ksenia cayó al vacío y su esposo, Kirill, la encontró gravemente herida en el suelo. Desesperado, Kirill descendió apresuradamente por las escaleras y llamó a los servicios de emergencia, pero los esfuerzos para salvarla fueron en vano. La trágica muerte de Ksenia ha dejado a su familia y amigos en un estado de conmoción y profundo dolor.

Según The Sun, el esposo de la joven negó haber tenido alguna participación en el hecho y las autoridades lo han respaldado al investigar el caso como un accidente. La policía sigue recopilando pruebas para esclarecer los hechos, pero hasta ahora no se han encontrado indicios de que Kirill estuviera involucrado en la caída de Ksenia. Las investigaciones preliminares apuntan a que pudo haber sido un trágico accidente, aunque no se descartan otras hipótesis.

Previo a su muerte, la joven había compartido varias fotos de su matrimonio en sus redes sociales, mostrando su felicidad y emoción por el evento. Ksenia Vodyanitskaya, de 23 años, recientemente se había graduado de medicina veterinaria en la Universidad Estatal de San Petersburgo y tenía un especial interés por la fotografía. Sus publicaciones mostraban una joven llena de vida y con grandes planes para el futuro.

Publicidad

"Los amigos dijeron que la pareja había sido feliz en su boda. Testimonios de amigos y familiares indican que no había problemas graves en la relación de pareja", señaló un medio local. Los conocidos de la pareja han expresado su sorpresa y tristeza por la repentina y trágica muerte de Ksenia. }

Respecto a Kirill, el novio, indicaron que "el joven amaba sinceramente a su novia y simplemente no podía hacerle daño, están seguros los amigos del fallecido". Kirill ha sido descrito como un hombre devoto y cariñoso, que estaba profundamente enamorado de Ksenia.