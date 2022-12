Transición de Gobierno en Venezuela pasa por Leopoldo: abogado Juan C. Gutiérrez

Hace exactamente una semana Venezuela y el mundo amaneció con la sorpresiva noticia del traslado de Leopoldo López hasta su casa en Caracas, bajo detención domiciliaria, luego de más de tres años recluido en la cárcel militar de Ramo verde.

Publicidad

Hoy Venezuela vive horas cruciales, en horas previas al plebiscito convocado por la Mesa de Unidad Democrática y dos semanas antes de las elecciones para los 500 delegados a la Asamblea Nacional Constituyente, que para muchos sectores del vecino país es abiertamente ilegal.

En diálogo con El Radar, Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, comentó que la primera semana del líder opositor de vuelta en su hogar “han sido ocho días con el abrazo de su familia, de contacto con sus hijos, su esposa y un contacto de familia; en Ramo Verde había un contacto tortuoso, grabado, en condiciones absolutamente dañinas a sus derechos”.

Publicidad

Sin embargo, recordó que “esta no es una decisión justa, Leopoldo no está en libertad. Leopoldo Sigue en prisión, esa prisión ilegal aún se mantiene, algo que debe ser revertido y por lo cual vamos a seguir batallando muy fuerte y esto no lo consideramos bajo ningún concepto como un acto de justicia”.

Publicidad

Amplió que Leopoldo permanece bajo prisión en su casa, “con un brazalete electrónico en el tobillo izquierdo, con restricciones de expresarse ante medios de comunicación para aspectos del proceso y con la Policía política al acecho de las puertas de su residencia”.

Respecto al estado de salud del líder opositor reveló que ve a Leopoldo bien, “es un hombre fuerte y sano con una gran fortaleza espiritual que ha potenciado desde las mazmorras de la cárcel de Ramo verde. El último mes de detención ha sido calificado por él como el peor mes luego de tres años y cuatro meses de tortuosa actividad allí”.

Publicidad

Detalló que la intoxicación que sufrió se debió a que en el último mes “ingirió una comida que le dieron los carceleros, eso le generó una grave intoxicación y aun estando en esa condición se le negó asistencia médica y lo dejaron en un sitio completamente confinado en solitario sin ningún tipo de mecanismos para restablecer su salud; indiscutiblemente constituye un acto de tortura física”.

Publicidad

Señaló que, indiscutiblemente, Leopoldo López es un referente fundamental en la política venezolana actual y lo ha sido desde hace tiempo. “Revisando las encuestas, Leopoldo tiene los números más altos de aceptación y de agrado dentro de los políticos venezolanos”.

Incluso, recordó, “Leopoldo también ha propiciado y sigue trabajando duro en mantener la Mesa de la Unidad Democrática, la cohesión de los factores de oposición, fundamental para poder regresar a los canales democráticos, que es nuestro principal deseo”.

Publicidad

Por eso, cree que “la transición de Gobierno en Venezuela pasa, indudablemente, por la casa de Leopoldo López”, donde “se está fraguando el futuro de Venezuela, el desarrollo de nuestro país, por supuesto con la colaboración, determinación y contundencia de todos los factores políticos de oposición que se la han jugado, que han puesto en peligro su vida y su libertad”.

Publicidad

El rumbo que tomaría el cambio en el vecino país, dice, irá en contravía de la venganza, pues “Leopoldo siempre ha dicho que aquí no puede haber venganza sino justicia, pues lo que le han hecho a él, dice, no puede vivirlo ningún venezolano, independientemente de lo que haya hecho y considera su caso ejemplo de lo que no puede pasar”.